L'heure est à la précision pour l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a officiellement activé une plateforme numérique de suivi et d'évaluation de ces secteurs. Appuyé financièrement par le Groupe Banque mondiale via le Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP), cet outil numérique ambitionne de révolutionner la gestion du secteur.

« Le SE&AM est un outil permettant de mesurer les réalisations et de dresser un état des lieux précis du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans toute la Grande Île. Il constitue ainsi un outil d'aide à la prise de décision », a expliqué le Dr Minosoa Razafindrianiaina, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, lors du lancement officiel de la plateforme, hier, au Novotel Antananarivo.

La plateforme permettrait de suivre l'évolution de l'accès des populations aux services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène, de recenser les infrastructures existantes et d'évaluer leur état de fonctionnement, de mesurer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Politique nationale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et des Objectifs de développement durable. Le SE&AM permettrait aussi de suivre les financements, les investissements et les interventions des acteurs du secteur, d'identifier les disparités territoriales et d'orienter les actions vers les zones où les besoins sont les plus importants.