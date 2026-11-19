Le bilan est lourd. Trente-sept morts dans deux accidents de la route. Le premier dans le district d'Antsohihy où un taxi- brousse a raté un pont pour se retrouver face contre terre quelques mètres plus bas. Onze passagers ont perdu la vie. L'autre dans le district de Betroka où un taxi-brousse a été emporté par une forte crue en tentant de traverser un radier. Bilan, vingt-six passagers ont été tués.

Bien que les circonstances exactes des deux accidents n'aient pas encore été établies, on peut dire que la précarité des infrastructures y était pour beaucoup. À Betroka, le radier constitue un danger permanent. Les taxis-brousse n'ont pas le choix ainsi que les passagers. C'est un pile ou face à chaque passage et ceux qui osent le font à leurs risques et périls. Des fois ça passe, parfois ça casse. Et c'est quand ça casse qu'on réagit après un drame. Toute l'année c'est la galère que vit la population de ces contrées éloignées dont le seul moyen de transport l'expose à un destin précaire et souvent fatal.

Dans le Sud, le régime d'Oued est bel et bien une réalité. La sécheresse n'exclut pas une générosité parcimonieuse de la nature qui prend les plus téméraires au dépourvu. Il faudra du temps pour que ces routes de l'enfer soient épargnées par les aléas du voyage, la cruauté des dahalo. Elles ne figurent pas parmi les priorités des élus locaux dont on connaît pourtant la préoccupation pour d'autres sujets.

À Antsohihy, la cause du drame était a priori la fatigue et un besoin de sommeil du conducteur, autrement dit, des facteurs humains. Mais à y voir de près, l'état du pont y était pour quelque chose sinon pour beaucoup dans cette sortie de route. Le pont n'avait plus que les vestiges d'un parapet rongé par les vandales. Il n'en reste plus que quelques griffes courageuses qui ont pu résister à la force du mal mais pas suffisantes pour jouer le rôle d'un garde- fou.

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Pour une bouchée de pain que constitue le prix des morceaux de métal, ce sont des vies qui ont été arrachées de façon précoce.

Ainsi, outre les contrôles de routine de l'assurance, de la visite technique et de la carte grise par la police de la route, qui sont loin de pouvoir prévenir un accident, il faut également revoir les détails et les signalisations qui rendent les routes sécurisantes. Un virage non signalé, une chaussée rétrécie, un véhicule en panne sans panneau orange, un pont endommagé, un trou béant sans avertissement... sont autant de facteurs qui peuvent envoyer tout le monde dans le décor. Il est vrai que les panneaux de signalisation disparaissent comme les traverses d'un pont et les voleurs n'ont aucune conscience que leurs actes constituent un crime.

Le bilan des deux accidents est très lourd mais à ce rythme, les records ne mettront pas beaucoup de temps pour être battus. Sans jouer l'oiseau de mauvais augure.