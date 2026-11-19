À Madagascar, 28 entrepreneures du tourisme culturel bénéficient d'un programme régional destiné à structurer leurs activités et à élargir leurs débouchés. Le dispositif a été lancé le 18 novembre 2026 à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA), à Antaninarenina. Il est porté par la Commission de l'océan Indien (COI), avec le soutien financier de l'Agence française de développement (AFD).

Pour sa deuxième édition, le programme aide les participantes à développer des offres touristiques autour de l'artisanat, de la gastronomie, des savoir-faire traditionnels ou encore du patrimoine. Il vise à leur donner les moyens de mieux gérer leurs entreprises, d'élargir leur clientèle et d'accéder à de nouveaux marchés.

Selon Tojo Yharimanana, directrice générale d'Entreprendre à Madagascar, le tourisme culturel a été retenu parmi les secteurs des industries culturelles et créatives pour sa capacité à attirer les visiteurs malgaches comme étrangers. La valorisation du patrimoine peut générer des revenus tout en contribuant à la préservation des traditions.

Création d'emplois

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Les communautés locales participent directement à cette valorisation et peuvent tirer des revenus des activités proposées. Le développement de ces offres touristiques peut aussi favoriser la création d'emplois, notamment pour les femmes et les jeunes.

Le programme concerne cinq pays de la région de l'océan Indien - Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores et le Mozambique. Il vise à accompagner au moins cent entrepreneures, à raison d'au moins vingt par pays. À Madagascar, Entreprendre à Madagascar a été retenue pour assurer l'accompagnement technique des vingt huit participantes, en collaboration notamment avec la CCIA et Positive Impact Consulting.

Les six premiers mois du parcours sont consacrés à la formation et au mentorat. Les participantes apprendront notamment à utiliser les nouvelles technologies pour concevoir leurs offres et mieux gérer leurs activités. Des séances mensuelles de 90 minutes sont également prévues.

À l'issue de cette première phase, les participantes pourront présenter leur projet à un concours. Les lauréates pourront bénéficier d'un appui technique et financier pour développer leur entreprise. Trois entrepreneures seront distinguées à l'échelle régionale.