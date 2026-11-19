Tout reste à faire dans ce groupe très serré, puisque les quatre équipes se tiennent en trois points. Notons que la Tunisie, qui n'a pas encore gagné le moindre match, est dernière du classement.

Botswana-Ouganda : 1-1 (0-0)

Buts : Tauyatswala (74e) pour le Botswana, Kopelang (86e) pour l'Ouganda

Libye-Tunisie : 1-1 (1-1)

Buts : Ezoo el Mariamy (45e+5 sur penalty) pour la Libye, Slimane (3e) pour la Tunisie

Classement

1) Ouganda, 6 points, 2) Libye, 5 pts, 3) Botswana, 4 pts, 4) Tunisie, 3 pts

Programme de la 5e journée

Botswana-Libye et Ouganda-Tunisie