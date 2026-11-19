Le pasteur Denis Varty et les docteurs Anthony Greco et David Koop, trois évangélistes canadiens, sont en mission à Madagascar. En collaboration avec Faith Center, dirigé par le pasteur Aintsoa Razafimandrato, ils animeront un rassemblement les vendredi 20 et samedi 21 novembre 2026 au gymnase couvert de Mahamasina. La rencontre aura pour thème « Manangana mpitarika hanangana ny ho avy » (« Former des leaders pour bâtir l'avenir »).

Selon les trois évangélistes, le développement du pays passe par la transformation des personnes qui exercent des responsabilités dans tous les domaines. Ils estiment que l'évangélisation et la parole de Dieu touchent à tous les aspects de la vie.

Le rassemblement est ouvert à tous. Les responsables religieux de toutes les Églises sont particulièrement invités à y participer.