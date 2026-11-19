Les évacuations des victimes de l'accident de la route survenu à Antsohihy vers le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA), à Antananarivo, se poursuivent. Trois nouveaux blessés ont été transférés par avion dans la capitale hier. Ils étaient auparavant pris en charge dans un centre de santé à Antsohihy, selon le ministère de la Santé publique.

« Compte tenu de la dégradation de leur état de santé, le gouvernement a décidé de les transférer dans la capitale afin qu'ils puissent bénéficier d'examens, d'un suivi médical et de soins adaptés à leurs blessures», précise une publication du ministère.

Au total, six blessés sont pris en charge dans cet établissement hospitalier. La veille, trois autres victimes avaient déjà été évacuées vers Antananarivo. Le gouvernement poursuit la coordination de leur prise en charge sous la supervision de la ministre de la Santé publique, Dr Managna Monira, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, dont certains sont restés à Antsohihy.

Le gouvernement indique prendre en charge l'ensemble des dépenses liées aux soins médicaux et au transfert des blessés vers la capitale.