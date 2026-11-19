La concurrence s'annonce plus relevée pour les sélections malgaches à l'Africa Cup de basketball 3x3, prévue du 3 au 6 décembre à Mahamasina. Tenants des titres masculin et féminin, les Ankoay entendent conserver leurs deux couronnes et poursuivre leur route vers les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. La Fédération malgache de basketball (FMBB) a présenté les enjeux du tournoi mercredi, lors de son lancement officiel à l'immeuble YAS Galaxy, à Andraharo.

Après avoir accueilli deux éditions de la compétition, Madagascar s'apprête à recevoir de nouveau les sélections africaines. « Ce ne sera pas facile cette année. Il faut être prêt », prévient le président de la FMBB, Jean Michel Ramaroson. La hausse du nombre de pays engagés se traduira par l'organisation d'une phase éliminatoire le 3 décembre.

Pour Madagascar, le tournoi s'inscrit aussi dans la perspective d'une qualification aux Jeux olympiques et à la Coupe du monde. « La course vers les JO a déjà commencé pour Madagascar depuis le titre acquis en 2025. Le 3x3 de la Grande Île a sa place sur le continent », souligne Jean Michel Ramaroson.

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Près de 270 personnes sont attendues, dont plusieurs responsables d'instances africaines et internationales du basketball. Le parquet et les panneaux utilisés lors de la dernière Coupe du monde seront installés à Mahamasina afin d'offrir des conditions de jeu conformes aux standards internationaux. YAS Madagascar et AFG Bank figurent parmi les partenaires de cette édition.

La préparation se poursuit avec les joueurs et joueuses présélectionnés. Aucune place dans les équipes définitives n'est encore acquise, insiste le président de la fédération. Une liste de six joueurs sera annoncée le 25 novembre. La composition définitive des équipes sera communiquée deux jours avant le début de la compétition.