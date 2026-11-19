La 26e édition du Trophée international de Madagascar de karting prend une nouvelle dimension. Rebaptisée Trophée Faly Andrianafetra, l'épreuve du 22 novembre au circuit SRK d'Imerintsiatosika rend hommage à l'un des pionniers de la discipline, fondateur du circuit, aujourd'hui disparu. C'est l'idée générale sortie d'une conférence de presse tenue mardi en fin de soirée à l'Immeuble Nexus Masay.

Un quart de siècle après sa création, le Trophée international de Madagascar portera désormais le nom de Trophée Faly Andrianafetra, en mémoire de celui qui a largement contribué au développement de cette discipline dans la Grande Île. Une reconnaissance particulière pour un passionné de sport automobile, initiateur du circuit SRK et promoteur de cette compétition devenue un rendez-vous incontournable du calendrier national.

Mamy Rajoelison, président du club Serana Racing Kart ou SRK, apporte des explications sur ce changement de nom: « Le Trophée international est désormais rebaptisé Trophée Faly Andrianafetra afin de lui rendre hommage et de reconnaître tout ce qu'il a accompli dans le monde du karting et du sport mécanique, notamment à travers ce circuit qu'il a toujours fait vivre. Nous souhaitons poursuivre la vision qu'il avait portée, inspirée par sa passion pour cette discipline. Il est donc tout à fait naturel que le monde du karting lui rende hommage à travers cette édition. »

Au total, trente et un pilotes seront au départ, répartis en trois catégories : minimes (8 à 12 ans), juniors (12 à 14 ans) et élites (14 ans et plus).

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Andry Ratoby en guest star

Le format sportif reste quasiment inchangé, avec une séance d'essais chronométrés, une manche qualificative, une préfinale et une finale. Chaque manche se disputera sur une distance de 15 kilomètres, sur un circuit de 1 850 mètres.

Parmi les attractions de cette édition figure le retour de plusieurs anciens pilotes, notamment John Andry Ratoby, l'un des compétiteurs les plus titrés de l'histoire du Trophée. Sa confrontation avec les jeunes talents constitue l'un des rendez-vous attendus de la journée. Timothée Andriamaminjairison sera également de la partie. L'occasion pour les nouvelles générations de se mesurer à des pilotes expérimentés et de bénéficier de leur expérience.

Cette journée sera surtout consacrée à la mémoire de Faly Andrianafetra. Une cérémonie commémorative d'une vingtaine de minutes est prévue, suivie d'un moment de convivialité autour d'un repas. À travers cet hommage, le Club Serana Racing Kart (SRK) entend perpétuer la vision de celui qui, il y a 25 ans, avait posé les bases d'un projet porté par sa passion pour le sport automobile. Le nouveau trophée ambitionne ainsi de préserver cet héritage et de le transmettre aux générations futures.