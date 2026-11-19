Babaïque poursuit ses contrôles médicaux en Inde et pourrait retrouver Madagascar dans quelques mois, selon Falybicky, membre de son groupe.

Après plusieurs mois de soins en Inde, Babaïque voit progressivement se dessiner la perspective d'un retour sur la scène musicale malgache. Son état de santé connaît une évolution encourageante et son retour au pays pourrait intervenir dans les prochains mois. Le chanteur est toujours hospitalisé, mais son état ne nécessite plus une prise en charge en urgence. Il y reste néanmoins pour poursuivre ses contrôles médicaux et ses analyses. « Il n'est plus aux urgences, mais il continue d'effectuer des examens et des analyses à l'hôpital », explique Falybicky, membre de son groupe. Si aucune date précise n'est encore avancée, son entourage espère le voir rentrer à Madagascar dans quelques mois.

Au-delà de son rétablissement, Babaïque suit également avec tristesse la polémique qui circule sur les réseaux sociaux concernant les élans de solidarité envers les artistes malades. Certaines publications opposent notamment les mobilisations organisées pour Bekoto, figure emblématique de Mahaleo, à l'absence supposée de soutien envers lui. Une interprétation que le chanteur ne partage absolument pas.

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« Il est très peiné par ces propos. Il ne pense pas du tout de cette manière et ne comprend pas que l'on puisse parler de discrimination entre les artistes issus des régions et ceux d'Antananarivo. Il a toujours travaillé avec tout le monde et respecte profondément ses confrères », rapporte Falybicky.

Un soutien pluriel

Il déplore ainsi les critiques et les propos qui alimentent cette controverse, estimant qu'ils ne reflètent pas la réalité de la solidarité dont Babaïque a bénéficié.

Contrairement aux affirmations relayées sur Facebook, plusieurs personnalités, institutions et acteurs du milieu artistique ont contribué à sa prise en charge. Parmi eux figurent les ministères de la Communication et de la Culture, ainsi que celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'artiste Mamy Gotso, le manager Dhaery Fida et le chanteur Rolf ont également apporté leur aide. Cette mobilisation s'ajoute aux soutiens financiers et moraux de ses proches, d'autres artistes et de différentes personnes qui ont accompagné son évacuation sanitaire et la poursuite de ses soins en Inde.

Pour rappel, de son vrai nom David Baba Jean David, Babaïque est né le 26 février 1971. Auteur-compositeur, il s'est fait connaître sur la scène musicale au début des années 2000, notamment dans les registres de la variété et du salegy. Il doit une partie de sa notoriété au titre « Anao Tiako», interprété en duo avec Cynthia. Il est également l'auteur de « Ilaiko anao », chanté par Bodo, et de « Mbo Ho Janga», interprété par Lianah.

Arrivé en Inde au début du mois de septembre, après une prise en charge à l'hôpital de Befelatànana, l'artiste de 55 ans était malade depuis environ 1 an. Son parcours médical a notamment été marqué par plusieurs mois de chimiothérapie, avant l'apparition d'une insuffisance cardiaque. Sa dernière apparition sur scène remonte au 1er mai, à Mahamasina. Désormais, son principal objectif est de retrouver pleinement la santé. En attendant de retrouver son public, Babaïque poursuit ses examens et son suivi médical, avec l'espoir de regagner bientôt Madagascar et de retrouver les siens.