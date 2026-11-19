La lumière s'invite à l'aéroport d'Ivato pour une journée placée sous le signe du divertissement et de la découverte. Ce samedi, le parking Staff de l'aéroport international accueillera la première édition du Light Festival, un événement qui entend réunir petits et grands autour de la culture et du spectacle, à l'approche des fêtes de Noël. De 10h 30 à 22h, passagers et visiteurs pourront profiter d'une programmation variée, entre représentations artistiques, concerts et animations familiales.

Organisé par Okalou en partenariat avec Ravinala Airports, avec le soutien d'Aeropub, d'Online et de La Touche de Soa, le festival accordera une place particulière aux arts vivants. Deux spectacles familiaux figurent au programme : « Le Roi Lion - Le Voyage de Pumbaa et Timon» et « Les Lumières du monde». La musique sera également au rendez-vous avec les prestations de Nate Tex et de Mage 4. Momota assurera, pour sa part, les animations destinées aux enfants. Des DJ sets ainsi que plusieurs stands de restauration viendront enrichir le programme.

À 18h 30, un spectacle lumineux viendra marquer l'un des temps forts de cette première édition. Il mettra en valeur les différentes destinations desservies au départ de l'aéroport d'Ivato, faisant ainsi écho à la vocation de ce lieu de passage et d'ouverture sur le monde. La soirée se poursuivra avec Big MJ et l'ambiance Mazaval, pour prolonger les festivités jusqu'à 22h.

Pour Andy Rasoanaivo, directeur général d'Okalou, cette initiative dépasse le cadre d'un simple rendez-vous de divertissement. « Avec le Light Festival, nous voulons offrir au public un voyage qui commence à Ivato et qui se vit en famille, avec les arts vivants comme passeport», explique-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports, inscrit cette manifestation dans le cadre de la célébration des 10 ans de gestion de l'aéroport. L'événement entend ainsi faire de l'enceinte aéroportuaire un espace de rencontre culturelle et de loisirs, au-delà de sa fonction habituelle. Les passagers pourront accéder gratuitement au festival sur présentation de leur billet d'avion valable le jour de l'événement.