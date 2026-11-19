Sur près de deux mille candidats inscrits, seuls douze ont franchi les différentes étapes de sélection de Most Model Madagascar. La finale se tiendra ce samedi à 13 h et réunira cinq hommes et sept femmes venus de plusieurs régions de Madagascar, dont Toamasina, Nosy Be et Antananarivo, entre autres.

Organisé par Embassy of Mode de Fah' Style, maison de mode et agence de mannequinat, le concours a débuté par un casting en mai, suivi d'une deuxième phase de sélection. Les finalistes ont bénéficié d'une formation qui va au-delà du défilé et de la posture. Au programme figurent le mannequinat, la coiffure, le maquillage, le stylisme, le design, la photographie, la culture générale, l'histoire de la mode, le sport et le maintien corporel. Le développement personnel, à travers la psychologie, la philosophie et la spiritualité, complète cet apprentissage.

Un homme et une femme seront désignés lauréats. Ils recevront des prix en argent, des contrats professionnels pour 2027 et deviendront ambassadeurs. Une pièce chorégraphique signée Ariry Andriamoratsiresy enrichira également la finale.

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Les organisateurs précisent que Most Model Madagascar ne se veut pas un concours de beauté classique, mais une compétition destinée à révéler de véritables top-modèles, capables d'évoluer professionnellement dans l'univers de la mode.