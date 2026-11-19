Face à une prévalence du VIH des femmes enceintes estimée à 7,8 % dans la région DIANA, contre 1,1 % au niveau national, les professionnels de santé lancent un appel à la vigilance.

La région DIANA est confrontée à une situation alarmante dans la lutte contre le VIH/sida. « Nous sommes actuellement en situation d'épidémie, car la région DIANA est malheureusement classée première à cause du taux élevé », alerte le Dr Larissa Yannick Maha, responsable régionale de la lutte contre le VIH/sida. Cette déclaration s'appuie notamment sur les résultats d'une enquête nationale menée auprès des femmes enceintes, qui révèle un taux de séropositivité de 7,8 % dans la région, alors que le niveau attendu devrait être inférieur à 1 %. Sept régions affichent un taux inférieur à 7 %, tandis que la deuxième région la plus touchée enregistre 2,8 %.

L'un des principaux obstacles identifiés réside dans la réticence de la population face aux campagnes de sensibilisation traditionnelles. À force d'entendre les mêmes messages, certains finissent par ne plus y prêter attention. Plus préoccupant encore, une partie de la population doute toujours de l'existence même du VIH, ce qui complique considérablement les efforts de prévention et de dépistage.

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Face à cette situation, les autorités sanitaires intensifient la prévention, le dépistage et la recherche des patients perdus de vue. Loin de concerner uniquement les populations traditionnellement considérées comme à risque, le VIH touche désormais toutes les couches de la société.

Pour les responsables sanitaires, ces chiffres constituent un sérieux signal d'alarme. La transmission du virus peut avoir des conséquences sur plusieurs vies au sein d'une même famille: la femme enceinte, son partenaire et son enfant. Une réalité qui renforce l'urgence d'une mobilisation collective.

Briser les préjugés

Autrefois, les actions de prévention et les enquêtes ciblaient principalement les travailleuses du sexe, les homosexuels et les consommateurs de drogues injectables... Aujourd'hui, le risque de contamination ne se limite plus à ces catégories. L'ensemble de la population peut être exposé, notamment en raison d'un manque d'information et de connaissances sur les modes de transmission et les moyens de prévention.

C'est dans ce contexte que les responsables sanitaires ont mobilisé les directeurs régionaux, les journalistes locaux, les influenceurs et les notables. L'objectif est de diversifier les approches de sensibilisation et de renforcer la diffusion des messages de prévention auprès des différentes communautés.

Parmi les priorités figure également la recherche des personnes vivant avec le VIH qui avaient déjà commencé leur traitement, mais qui ont ensuite été perdues de vue par les structures sanitaires. Leur situation actuelle reste inconnue : certaines ont peut-être interrompu leur traitement, d'autres sont éventuellement décédées. Il est donc essentiel de les retrouver et de les réintégrer dans le circuit de prise en charge.

Cette opération permettra notamment de déterminer leur nombre exact afin d'anticiper les besoins et de commander les nouveaux médicaments adaptés à leur traitement. Parallèlement, les autorités sanitaires encouragent chaque citoyen à connaître son statut sérologique, positif ou négatif. Le dépistage demeure le seul moyen de le déterminer avec certitude. Les personnes diagnostiquées positives sont appelées à rejoindre les structures de santé pour bénéficier d'un suivi médical régulier et d'un traitement approprié.

Le Dr Larissa Yannick Maha rappelle que les moyens de prévention concernent aussi bien les personnes vivant avec le VIH que celles qui ne sont pas infectées, mais qui peuvent être exposées au risque de contamination.

La responsable régionale souligne également que le VIH est une infection chronique nécessitant une prise en charge à vie. Pour autant, les personnes vivant avec le virus ne doivent pas être mises en quarantaine. Une telle mesure risquerait d'alimenter la stigmatisation et la discrimination, à rebours des efforts engagés depuis des années dans la lutte contre cette maladie.