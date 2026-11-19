Trente-quatre candidats ont pris part aux présélections du Beatbox Battle Madagascar. Au terme de cette première étape, dix-sept beatboxeurs ont été retenus pour disputer le titre national ce dimanche à Analakely. Seize participants figuraient initialement sur la liste des qualifiés. Toutefois, l'indisponibilité de Ka-L, représentant de Fianarantsoa, a conduit à repêcher Psycho et Luca Beatbox, arrivés ex aEquo à la 17e place, précise Do B Rasolofoarison, initiateur du championnat.

La compétition se déroulera en battles individuelles, selon le format un contre un, devant un jury et le public. Un showcase des participants complétera le programme. Organisé par le Goethe-Zentrum Antananarivo avec Beatbox Madagascar et Do B - Beatbox, en collaboration avec le Beatbox Network, affilié à la World Beatbox Federation, l'événement sera accessible gratuitement.