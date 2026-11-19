Le ministère du Tourisme a lancé le 11 novembre des contrôles inopinés sur les RN7 et RN2 pour vérifier que les opérateurs spécialisés disposent de la licence C. Les loueurs qui exploitent un ou deux véhicules s'interrogent sur les conditions d'exercice de leur activité.

La licence C concerne les entreprises qui fournissent des prestations touristiques spécialisées, notamment la location de voitures, de bateaux et d'équipements touristiques. Pour la location de voitures, la réglementation prévoit un parc d'au moins trois véhicules. Selon le texte n° 2001-027, chaque véhicule loué à des fins touristiques doit également disposer de sa propre carte d'exploitation, rattachée à la licence de l'entreprise.

Lors des premiers contrôles, plusieurs opérateurs n'ont pas pu présenter de licence C. Le ministère entend profiter de ces visites pour les inciter à régulariser leur situation. « L'objectif n'est pas de compliquer les activités des opérateurs touristiques mais de faire appliquer la loi. Il s'agit par ailleurs de distinguer les vrais des faux opérateurs spécialisés en transport de touristes », indique le ministère sur sa page Facebook.

Précisions

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Les agents ont également vérifié les agréments des guides touristiques. Maminirina Freddy, chauffeur-guide dans la région Ambatosoa, explique que de nombreux véhicules de location appartiennent à des particuliers qui possèdent une ou deux voitures et proposent leurs services à des agences de voyages ou à des voyagistes réceptifs. Selon lui, ces propriétaires paient leurs impôts en tant qu'exploitants de véhicules de location. Il s'interroge sur l'application de la licence C à ces loueurs, dont le parc est inférieur au seuil de trois véhicules.

La question se pose aussi pour les guides touristiques qui deviennent chauffeurs-guides et travaillent avec leur propre véhicule. Les petits loueurs souhaitent savoir à quelles conditions ils peuvent exercer une activité de location avec chauffeur lorsqu'ils ne disposent que d'une voiture déjà déclarée comme véhicule de location. Ils demandent également des précisions sur les justificatifs à présenter pour chaque véhicule lors des contrôles. Certains craignent que le seuil de trois véhicules ne favorise les entreprises disposant d'un parc plus important.

Les opérateurs attendent des précisions du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, qui prévoit d'étendre les contrôles des licences et des agréments aux sites touristiques.