A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 19 novembre 2026, il a été répertorié plus de 11 milliards de FCFA de transactions à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

La valeur totale des transactions est en effet passée de 1,379 milliard de FCFA la veille à 11,146 milliards de FCFA ce 19 novembre 2026, soit une augmentation de 9,767 milliards. A la fin de la séance de cotation du 17 novembre 2026, la valeur moyenne annuelle par séance se situait à 3,056 milliards de FCFA contre 3,059 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 19 370,403 milliards de FCFA contre 19 644,672 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 274,269 milliards.

Celle du marché des obligations a enregistré aussi une baisse de 15,795 milliard de FCFA, à 13 421,420 milliards de FCFA contre 13 437,215 milliards de FCFA le 17 novembre 2026.

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Les indices phares de la bourse sont toujours en baisse. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a cédé 1,40% à 493,95 points contre 500,95 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en baisse de 1, 51% à 239,43 points contre 243,09 points précédemment. Pour sa part, l 'indice BRVM Prestige s'est replié de 0,60% à 186,66 points contre 187,78 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il enregistre la plus forte baisse, soit 2,62% à 339,15 points contre 348,27 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) connait une variation négative de 1,40 % à 199,06 points contre 201,88 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 2 080 FCFA), SMB Côte d'ivoire (plus 4,29% à 17 990 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,20% à 12 900 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (plus 2,63% à 3 900 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (plus 1,33% à 7 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 3 245 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 7,22% à 1 285 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 6,33% à 28 850 FCFA), SODE Côte d'Ivoire (moins 6,20% à 11 500 FCFA) et BOA Mali (moins 6,04% à 5 060 FCFA).