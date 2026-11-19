La population de la cité de Malemba-Nkulu dans la province du Haut-Lomami éprouve des difficultés pour accéder à l'eau potable de la Regie de distribution d'eau (REGIDESO). Le centre thermique qui alimente la station de pompage fonctionne avec le gasoil mais il ne parvient pas à alimenter régulièrement la population en eau potable par manque de carburant.

Des sources locales rapportent que la rareté de l'eau potable pousse la population à consommer de l'eau impropre. Pour les responsables de la REGIDESO, les abonnés devraient prendre en charge l'achat du gasoil, en payant leurs factures.

Plusieurs sources locales rapportent que le vieux centre thermique qui alimente la station de pompage en énergie électrique est irrégulièrement alimenté en gasoil. Une habitante de la cité de Malemba-Nkulu explique la souffrance qu'endure la population locale pour obtenir cette denrée vitale:

« Nous souffrons pour avoir de l'eau ! Nous buvons de l'eau sale. Nous puisons de l'eau dans un puits que d'autres animaux boivent aussi comme les vaches, les porcs, les chèvres et les porcs. Si nous continuons de boire cette eau, il y a des risques de maladies ».

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La société civile Forces vives du territoire de Malemba-Nkulu demande aux autorités de la REGIDESO de disponibiliser du gasoil en permanence pour desservir régulièrement la population en eau potable.

« Demandons aux autorités de la (REGIDESO) dans le Haut-Katanga, un ravitaillement régulier en gasoil et la prise de toutes les dispositions possibles pour mettre fin à cette pénurie », a déclaré Claude Kyasangolo, le porte-parole de cette structure citoyenne.

Pour le directeur régional de la REGIDESO dans l'espace Katanga, David Angoyo, les abonnés ne sont pas en mesure de supporter le cout pour l'achat du gasoil ou pour la maintenance à travers le paiement des factures. Il souligne que c'est la REGIDESO qui achète le carburant, "mais en principe ce sont les bénéficiaires de l'eau qui devrait supporter le cout".