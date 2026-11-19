La prolifération des jus conditionnés dans des emballages plastiques non recyclables a été au centre des débats, mercredi 18 novembre, à l'Assemblée nationale. À travers une question d'actualité adressée au ministre d'État en charge de l'Industrie, Justin Kalumba, la députée nationale Marie Mutinga Kyet a alerté sur les risques sanitaires et environnementaux liés à la commercialisation de ces boissons, très prisées par les enfants et les jeunes à Kinshasa.

Élue de la circonscription de Tshangu, Marie Mutinga Kyet s'est inquiétée de la vente massive de ces produits dans les rues, les marchés, les écoles et même certains hôpitaux de la capitale. Selon elle, leur faible coût et leur goût très sucré favorisent une consommation importante, particulièrement dans les quartiers périphériques.

L'élue a également mis en cause les conditions de fabrication de ces boissons ainsi que la gestion des déchets générés par leurs emballages plastiques non recyclables.

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« La ville de Kinshasa connaît actuellement une prolifération sans précédent des jus conditionnés dans des emballages en plastique non recyclables. Vendus massivement le long des grandes artères et rues de la capitale, dans les marchés, les écoles et même dans certains hôpitaux, ces produits sont particulièrement consommés dans les quartiers périphériques, notamment dans le district de la Tshangu, où ils sont très prisés par les enfants et les jeunes en raison de leur prix abordable et de leur goût très sucré », a-t-elle déclaré.

Face à ces préoccupations, le ministre d'État en charge de l'Industrie a assuré que le gouvernement avait déjà engagé des actions conjointes avec les ministères de la Santé publique et du Commerce extérieur ainsi qu'avec l'Hôtel de ville de Kinshasa.

Justin Kalumba a indiqué que des missions d'inspection sont déployées depuis deux mois autour de quatre axes principaux : l'identification et la fermeture des unités de production non conformes, l'interdiction de mise sur le marché des jus non certifiés, l'assainissement des circuits de distribution dans les zones sensibles et le renforcement des sanctions prévues par la législation.

« Face à cette urgence, qui est à la fois sanitaire et environnementale, nous avons déjà dépêché des missions d'inspection articulées autour de quatre axes majeurs : le lancement immédiat d'une opération d'inspection et de fermeture de ces unités, l'interdiction formelle de mise sur le marché de ces jus sans certification préalable, l'assainissement des circuits de distribution dans les zones sensibles et le renforcement de l'application des sanctions administratives et pénales », a affirmé le ministre.

Selon lui, ces mesures visent à encadrer toute la chaîne de production et de commercialisation afin de protéger les consommateurs, en particulier les enfants, tout en réduisant la pollution liée aux déchets plastiques.

Au cours de la même séance plénière, le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises a également répondu à une question orale avec débat du député national Adam Mbaya Kavulambedi sur la promotion de l'entrepreneuriat au Kasaï-Oriental et les investissements créateurs d'emplois.

Le ministre a présenté la stratégie gouvernementale axée sur trois priorités : la formation des entrepreneurs, l'accès au financement et l'accès aux marchés. Il a notamment cité le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo (FOGEC) ainsi que le programme TRANSFORME, qui accompagne les petites et moyennes entreprises et prévoit notamment la remise de kits à 25 000 femmes entrepreneures.