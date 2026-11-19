Les activités scolaires sont suspendues depuis mercredi à l'Institut Bunga, situé dans la chefferie de Walendu Bindi, en territoire d'Irumu (Ituri), après un incendie qui a détruit trois bâtiments de cet établissement public. Le sinistre a causé d'importants dégâts matériels et contraint des centaines d'élèves à interrompre leur scolarité.

Selon les autorités scolaires locales, l'incendie s'est déclaré mardi aux alentours de 14h30 dans cet établissement situé dans le groupement Boloma. Les flammes ont ravagé trois bâtiments abritant plusieurs salles de classe. L'origine du sinistre n'est pas encore connue.

Outre les infrastructures scolaires, plusieurs biens ont été détruits, notamment des bancs, des livres et divers documents pédagogiques. Les dégâts enregistrés compromettent la poursuite normale des enseignements dans l'une des écoles publiques les plus fréquentées de la chefferie de Walendu Bindi.

Face à cette situation, des centaines d'élèves se retrouvent sans espaces d'apprentissage adéquats, alors que l'année scolaire est en cours.

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Le service provincial de la Protection civile lance un appel à la solidarité en direction des autorités, des organisations humanitaires, des confessions religieuses et des personnes de bonne volonté. Il sollicite une assistance urgente pour soutenir la reconstruction des bâtiments détruits et permettre aux élèves de reprendre les cours dans des conditions normales.

Parallèlement, la Police nationale congolaise a ouvert une enquête afin d'établir les circonstances exactes de l'incendie. Les autorités indiquent que toute personne impliquée dans ce sinistre sera identifiée et devra répondre de ses actes devant la justice.

En attendant les conclusions de l'enquête et d'éventuels appuis, la communauté éducative locale s'inquiète des conséquences de cette interruption des cours sur la scolarité des élèves de l'Institut Bunga.