Mamy Ravatomanga contre-attaque. Dans un affidavit daté du mardi 17 novembre, l'homme d'affaires malgache, détenu à la prison de haute sécurité de Melrose, conteste les éléments ayant conduit à son maintien en détention provisoire. Il dénonce notamment de fausses déclarations qui auraient été faites devant la Bail and Remand Court, dans le cadre de l'enquête menée par la Financial Crimes Commission.

Dans ce document de neuf pages, Mamy Ravatomanga remet en cause plusieurs témoignages et affirme que des informations erronées auraient influencé la décision judiciaire du 12 octobre, qui a confirmé son maintien en détention.

L'homme d'affaires conteste notamment les allégations concernant un transfert de 500 000 dollars américains (environ Rs 23,4 millions) lié au projet autoroutier Samcrete, à Madagascar. Il affirme n'avoir jamais reçu cette somme sur son compte bancaire personnel.

Il remet également en question les déclarations relatives au projet ferroviaire Madarail, notamment une transaction de 11,4 millions de dollars américains (environ Rs 534 millions). Selon lui, les mouvements financiers présentés devant la justice ne correspondent pas à la réalité des opérations.

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Autre point soulevé : une enquête du Parquet national financier français. Mamy Ravatomanga produit une correspondance indiquant qu'une procédure avait été classée sans suite en juin 2023 et n'avait pas été rouverte à la date du courrier, en mars 2026.

L'homme d'affaires évoque aussi de possibles motivations politiques derrière certaines démarches engagées contre lui à Madagascar. Il affirme que cette situation affecte gravement sa santé physique et psychologique.

Dans son affidavit, il réclame l'ouverture d'enquêtes sur les déclarations qu'il considère comme mensongères et demande aux autorités mauriciennes de garantir le respect de ses droits constitutionnels.