Le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, s'est rendu ce jeudi 19 novembre à Railway Road, à Roche-Noires, pour rencontrer les familles qui occupent des terres de l'État. Selon les habitants, quelque 36 familles y vivent sur une superficie d'environ 78 perches. Ces chiffres doivent encore être confirmés par le ministère.

Le ministre était accompagné de Raj Pentiah, ministre de la Fonction publique et des réformes administratives, et de Sandeep Prayag, député de la circonscription n°7 (Piton-Rivière-du-Rempart).

À l'issue des échanges, Shakeel Mohamed a demandé aux services de la planification et de l'arpentage de terminer le relevé du site. Ce travail doit permettre de recenser les familles, de délimiter le terrain et de définir les parcelles qui pourraient leur être attribuées. Chaque famille dont la situation pourra être régularisée disposera d'une parcelle de même superficie. Le ministre a aussi demandé que soient prévus les raccordements à l'eau et à l'électricité ainsi que l'évacuation des eaux usées. Toute nouvelle installation postérieure au recensement sera exclue de la régularisation.

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Selon Raj Pentiah, certaines familles vivent sur place depuis plus de 40 ans. Au fil du temps, le nombre de ménages a augmenté, et certaines installations ont empiété sur le parcours de santé du quartier. Les familles demandent la régularisation de leur occupation et l'accès à l'eau et à l'électricité, mais pas la construction de logements par l'État, a-t-il précisé.

Cette visite s'inscrit dans la démarche de régularisation lancée par le ministère début 2025. Des travaux ont déjà été entrepris à Singamanie (Bois-Marchand), Ti-Rodrigues, Résidence La Cure, Coteau-Raffin, Roche-Bois, Quartier Shell et au Morne.