Le 22e Colloque de l'océan Indien sur le VIH, les hépatites et les addictions s'est ouvert hier, mercredi 18 novembre, au Trianon Convention Centre, en présence du ministre de la Santé, Anil Bachoo. La cérémonie protocolaire a toutefois été marquée par un walk-out de plusieurs représentants de la société civile faisant partie du réseau Ravane Océan Indien, basé à La Réunion. Ce départ soudain de la salle vise à protester contre l'absence de prise de parole accordée aux personnes vivant avec le VIH.

«Rien pour nous sans nous !» Le slogan a retenti à l'extérieur du Trianon Convention Centre, hier matin, alors qu'à l'intérieur, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, prononçait son discours d'ouverture de ce 22e Colloque de l'océan Indien sur le VIH, les hépatites et les addictions. À l'origine de cette protestation : le refus de donner la parole à une représentante des personnes vivant avec le VIH dans le cadre de la cérémonie officielle.

En quittant la salle, les membres de Ravane Océan Indien ont voulu dénoncer ce qu'ils considèrent comme une mise à l'écart des communautés directement concernées par l'épidémie. Pour sa présidente, Isabelle Marie, leur absence du programme de la cérémonie protocolaire pose une question fondamentale : comment élaborer des politiques efficaces de lutte contre le VIH sans associer ceux qui vivent quotidiennement avec cette réalité ? «Les personnes vivant avec le VIH et les populations vulnérables ont droit à la parole. Aujourd'hui, à Maurice, les associations et les personnes concernées n'ont pas cette possibilité», a-t-elle déclaré après le walk-out. Elle insiste sur le fait que les organisations communautaires ne sont pas présentes pour critiquer ou juger, mais pour contribuer aux échanges, partager leurs expériences et participer à la recherche de solutions.

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La présidente de Ravane Océan Indien affirme que le réseau a adressé, il y a plus de deux semaines, une lettre au Premier ministre et au ministre de la Santé pour exposer ses revendications. Elle indique avoir reçu, la veille du colloque, un accusé de réception lui donnant l'assurance que sa correspondance serait transmise au ministère concerné et que ses demandes seraient prises en considération.

Du côté du ministère de la Santé, on rappelle que plusieurs organisations sont engagées dans la lutte contre le VIH et on explique que la matinée était consacrée à l'ouverture officielle du colloque, tandis que les travaux se poursuivront durant les trois prochains jours. Notre source a affirmé que Ravane Océan Indien, à l'instar des autres associations, allait pouvoir faire entendre sa voix au cours des différentes sessions.

Une épidémie dépassant les frontières

Au-delà de cet incident protocolaire, Isabelle Marie a finalement pris la parole pour dresser un état des lieux de la situation épidémiologique dans la région. Son constat est préoccupant. «Aujourd'hui, nous ne sommes plus au stade de l'incendie : l'épidémie galope, se joue des frontières insulaires et frappe les plus vulnérables», a-t-elle lancé.

Elle a notamment évoqué une augmentation des cas à Madagascar, aux Comores, à La Réunion et à Mayotte, ainsi que la reprise de l'épidémie à Maurice, où les transmissions hétérosexuelles et l'injection de drogues constituent des facteurs de préoccupation. Elle a également attiré l'attention sur les difficultés d'accès au dépistage et aux traitements, les ruptures de suivi médical et la stigmatisation des populations vulnérables.

La présidente de Ravane Océan Indien réclame ainsi des financements nationaux durables, un accès aux soins sans discrimination, une prévention adaptée aux réalités locales et une coopération sanitaire renforcée entre les territoires de l'océan Indien.

Elle appelle également à ne pas considérer les mouvements migratoires comme une menace sanitaire, mais à les aborder sous l'angle de la solidarité et de la responsabilité collective.

Derrière le slogan lancé hier matin, le réseau entend donc porter une revendication qui dépasse la seule cérémonie d'ouverture : faire des personnes vivant avec le VIH des acteurs à part entière des politiques de santé qui les concernent. «Derrière chaque chiffre, chaque situation, il y a une vie», a rappelé Isabelle Marie.

PILS célèbre 30 ans de lutte contre le VIH et de défense des droits humains

Trente ans après sa création, l'association Prévention, Information et Lutte contre le Sida (PILS) entend poursuivre son combat contre le VIH, la stigmatisation et les discriminations à Maurice, tout en ouvrant un nouveau chapitre de son histoire.

Fondée en 1996 par Nicolas Ritter et des proches, l'organisation a marqué cet anniversaire lors d'une soirée au Domaine de L'Étoile, en présence de ses dirigeants, partenaires et soutiens. «Dans un monde idéal, nous n'aurions plus besoin de PILS», a déclaré son président, Nilen Vencadasmy, rappelant que le VIH continue de faire des victimes et que la peur du jugement constitue encore un obstacle à l'accès aux soins.

Les chiffres témoignent de l'ampleur du défi : 491 nouveaux cas de VIH ont été diagnostiqués parmi les Mauriciens en 2025. Durant les six premiers mois de 2026, 244 nouveaux diagnostics ont été enregistrés, Mauriciens et étrangers confondus.

L'histoire de l'association est aussi marquée par des avancées, notamment l'accès gratuit aux traitements antirétroviraux en 2002 et le développement de dispositifs d'écoute et d'accompagnement.

À l'occasion de ses 30 ans, PILS affiche désormais trois priorités : «Rethink. Rebuild. Rise.» Repenser ses réponses, consolider son organisation et donner davantage de place aux jeunes et aux communautés concernées. «Sak lavi ena valer», estime PILS.