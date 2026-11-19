Un marchand de voitures d'occasion de Goodlands, âgé de 31 ans, et son épouse de 26 ans ont été arrêtés, mercredi 18 novembre, par la Criminal Investigation Division (CID) de Phoenix. Le couple était en possession d'une Audi achetée en août avec un chèque sans provision de Rs 725 000. Les deux suspects ont été placés en détention policière en attendant leur comparution devant la justice.

L'affaire remonte au 13 août. Ce jour-là, un ingénieur de 34 ans, habitant Port-Louis, vend son Audi à un commerçant de Rivière-du-Rempart pour Rs 725 000. L'acheteur le paie au moyen d'un chèque de la State Bank of Mauritius et repart avec le véhicule. Le 18 août, le vendeur apprend par sa banque que le chèque ne peut être encaissé, faute de provision. Ne parvenant plus à joindre l'acheteur, il porte plainte le lendemain.

Le 20 août, lors d'une opération à Bagatelle, le Field Intelligence Office retrouve l'Audi entre les mains du marchand de Goodlands. Celui-ci affirme alors l'avoir achetée à un tiers pour Rs 500 000, soit Rs 225 000 de moins que le prix de vente initial, avant de la mettre au nom de son épouse.

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Après plusieurs semaines d'enquête, la CID de Phoenix, sous la supervision du Deputy Superintendent of Police Bhaugeerutty, a procédé à l'arrestation du couple. L'enquête se poursuit pour déterminer le rôle de chacun, du commerçant de Rivière-du-Rempart au couple de Goodlands.