Trois individus soupçonnés d'avoir participé à une violente agression contre un policier de 24 ans et son frère de 16 ans ont été arrêtés mercredi 18 novembre, lors d'une opération policière. Les faits remontent au jeudi 12 novembre, dans la région de Vacoas. Le policier, qui aurait été frappé à plusieurs reprises avec une matraque télescopique, a été blessé.

L'incident s'est produit vers 18 h 25, alors que le jeune policier, affecté au poste de police de Vacoas, regagnait son domicile au volant de sa voiture, avec son frère cadet. À hauteur du rond-point, un van blanc aurait klaxonné à plusieurs reprises avant de dépasser leur véhicule. Le conducteur se serait ensuite arrêté devant eux, les obligeant à s'immobiliser.

La situation aurait rapidement dégénéré lorsque trois hommes se seraient approchés des deux frères. Après avoir proféré des menaces à l'encontre du policier, l'un d'eux aurait giflé l'adolescent, tandis qu'un autre, muni d'une matraque télescopique noire, se serait acharné sur le policier. Celui-ci affirme avoir reçu plusieurs coups à la tête, à l'avant-bras gauche et à la bouche, provoquant d'importants saignements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avant de quitter les lieux, les agresseurs présumés auraient menacé les deux frères de représailles s'ils venaient à les recroiser. Le policier s'est fait soigner dans un établissement médical. Il présentait des égratignures à l'avant-bras gauche, des blessures ayant nécessité des points de suture ainsi que des gonflements. Son frère était également blessé à l'avant-bras gauche.

Mercredi, des éléments de la police de Vacoas ont interpellé trois suspects, âgés de 20, 21 et 38 ans, lors d'une opération menée dans plusieurs régions du pays. Les trois hommes ont été formellement identifiés par le policier. Leurs versions ont été recueillies en présence de leurs avocats. Deux suspects ont été placés en détention à Vacoas, tandis que le troisième a été conduit dans une cellule policière à Midlands, en attendant leur comparution devant la justice. L'enquête se poursuit.