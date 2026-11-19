Le Creativity Center de Mahébourg, situé à Pointe-Canon, a rouvert ses portes ce jeudi 19 novembre après des travaux de rénovation et de réaménagement. L'objectif est de proposer aux enfants et aux adolescents un espace de loisirs, de rencontres et d'activités, dans un environnement propice à leur épanouissement.

La Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, le junior minister à la Jeunesse et aux sports, Tony Apollon, ainsi que le président du conseil de district de Grand-Port ont assisté à la réouverture.

Le centre a été entièrement réaménagé afin d'offrir davantage d'activités aux jeunes. Plusieurs équipements sont désormais disponibles, notamment pour jouer aux dominos, au carrom, au billard, au tennis de table ou encore à la PlayStation 5. Un espace dédié à la boxe a également été aménagé.

Le Creativity Center dispose aussi de chambres permettant d'accueillir les jeunes pour des séjours. Les scouts pourront également bénéficier de ces installations, qui se veulent un lieu de rassemblement, de partage et d'apprentissage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son allocution, Arianne Navarre-Marie a insisté sur l'importance d'offrir aux jeunes un cadre favorable à leur développement, afin de les aider à grandir et à se prémunir contre les fléaux qui peuvent les affecter. Elle a également souligné le rôle essentiel des parents dans l'encadrement de leurs enfants, rappelant que les jeunes d'aujourd'hui seront les acteurs de demain.

La réouverture de ce centre renforce ainsi l'offre d'activités et d'encadrement pour les jeunes de la région de Mahébourg, qui disposent désormais d'un lieu pour se retrouver et développer leurs talents.