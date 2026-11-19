Ashok Subron : «Limiter le travail obligatoire aux services d'urgence»

«La vie avant tout, la vie avant le profit.» C'est le principe au coeur du National Disaster Risk Reduction and Management (Amendment) Bill, défendu par Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale. Il a dénoncé les discriminations instaurées, selon lui, par la législation de 2016, qui laissait aux employeurs le pouvoir de décider si leurs salariés devaient travailler en période de fortes pluies.

Rendant hommage aux 11 victimes des inondations du 13 mars 2013, ainsi qu'à un employé du transport décédé en 2023 et aux deux travailleurs décédés en janvier 2024, il a plaidé pour une protection uniforme. Le ministre a rappelé le lourd bilan historique des catastrophes, notamment les quelque 1 200 morts consécutifs au cyclone de 1892 et les 42 victimes du cyclone Carol en 1960.

Le texte prévoit un protocole commun aux secteurs public et privé, le maintien du salaire lorsque la sécurité est menacée et une distinction claire entre fortes pluies et pluies torrentielles. Cette dernière alerte sera assimilée aux alertes cycloniques de classes 3 et 4, entraînant l'arrêt du travail.

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Ashok Subron a également insisté sur la représentation syndicale au National Crisis Committee et la limitation du travail obligatoire aux seuls services d'urgence.

Chetan Baboolall réclame davantage de garanties pour les travailleurs

Le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, soutient le principe du National Disaster Risk Reduction and Management (Amendment) Bill, mais estime que plusieurs dispositions doivent être renforcées afin de mieux protéger les travailleurs face aux intempéries. Lors de son intervention à l'Assemblée nationale, mardi, il a notamment plaidé pour un droit de refuser de travailler lorsque les conditions météorologiques présentent un danger, sans risque de sanction ou de perte de salaire.

Revenant sur les inondations meurtrières du 13 mars 2013, qui avaient coûté la vie à 11 personnes à Port-Louis, il a rappelé que la capitale avait de nouveau été frappée par des inondations en janvier 2024. Pour lui, ces événements démontrent la nécessité d'un cadre légal clair. Il a toutefois déploré le recours systématique aux certificats d'urgence, affirmant que plus de 95 % des projets de loi présentés au Parlement auraient été introduits selon cette procédure.

Chetan Baboolall a salué plusieurs avancées du texte, notamment le paiement du salaire normal aux employés libérés en raison de conditions météorologiques extrêmes, ainsi que l'obligation pour l'employeur de fournir un moyen de transport avant de rappeler un salarié lorsque les transports publics ne fonctionnent pas. Il a également accueilli favorablement la participation des syndicats et des ministères concernés au protocole national, ainsi que l'allocation triple prévue pour les travailleurs des services d'urgence du secteur privé.

Néanmoins, il a identifié plusieurs lacunes. Il s'inquiète notamment de l'obligation faite aux employés de poursuivre leur travail pendant une alerte de fortes pluies, jusqu'à l'émission d'un ordre du National Crisis Committee. Il demande également la suppression de la disposition obligeant un salarié quittant son lieu de travail contre l'avis de son employeur à signer un engagement reconnaissant qu'il agit à ses propres risques.

Le député a aussi soulevé la question de la protection des données personnelles des employés, notamment celles relatives à leur grossesse, leur handicap ou leur adresse résidentielle. Il réclame des garanties supplémentaires pour les PME, les travailleurs indépendants et ceux des plateformes numériques, ainsi qu'une clarification des indemnités accordées aux fonctionnaires mobilisés en situation d'urgence.

Enfin, il a regretté l'absence de consultations suffisantes avec les syndicats et les organisations patronales, alors que le protocole avait été adopté en Conseil des ministres le 22 mai 2026. Malgré ces réserves, le leader de l'opposition a annoncé que son groupe voterait en faveur du projet de loi en deuxième lecture, tout en appelant le gouvernement à intégrer ses dix propositions. «Personne ne devrait avoir à choisir entre son emploi et sa vie», a-t-il insisté.

Kaviraj Sukon : «La sécurité des enfants et des travailleurs passe avant tout»

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, Kaviraj Sukon, a exprimé son soutien total au projet de loi, estimant que ce texte permettra d'uniformiser les décisions face aux alertes météorologiques et de renforcer la protection de la population.

Il a notamment évoqué les difficultés rencontrées dans le secteur éducatif, où chaque alerte de fortes pluies donnait lieu à des communiqués. Certaines institutions privées ne respectaient toutefois pas systématiquement ces directives. Désormais, le projet de loi prévoit une décision unique, applicable aussi bien aux établissements publics que privés.

Revenant sur les inondations meurtrières du 13 mars 2013, qui avaient fait 11 victimes, le ministre a souligné que Maurice avait attendu 13ans avant de mettre en place ce cadre légal. Il a également réfuté les critiques concernant l'absence de consultations, précisant qu'un comité interministériel avait travaillé sur le dossier et que les représentants des employés seraient désormais associés aux décisions du National Crisis Committee.

Répondant aux interrogations du leader de l'opposition sur les données personnelles des salariés, il a assuré que cellesci seraient protégées par la Data Protection Act et les responsables concernés. Concernant les établissements scolaires, il a rappelé que les chefs d'établissement auraient la responsabilité de maintenir les enfants en sécurité jusqu'à leur prise en charge.

«Nous ne pouvons pas empêcher la pluie, mais nous pouvons empêcher qu'une journée de pluie se transforme en tragédie», a-t-il déclaré, réaffirmant que la sécurité des enfants et des travailleurs devait primer.

Adrien Duval plaide pour une approche régionale face aux intempéries

Le député du Parti Mauricien Social Démocrate, Adrien Duval, soutient le principe du projet de loi, tout en mettant en garde contre une application uniforme des mesures face aux intempéries. Selon lui, la protection des travailleurs doit tenir compte des réalités géographiques et des risques propres à chaque région. Il a rappelé que 16 % du territoire mauricien se trouve dans des zones à haut risque d'inondation. Ainsi, une pluviométrie de 100 millimètres n'aurait pas les mêmes conséquences à Port-Louis, particulièrement vulnérable, que dans des régions rurales.

S'inspirant de Singapour, il a plaidé pour une régionalisation des alertes météorologiques, avec des SMS signalant les routes à éviter, des capteurs de niveau d'eau et des caméras de surveillance. Il a également évoqué un taux de précision des prévisions de 74 % à Singapour, contre moins de 50 % à Maurice, selon les chiffres avancés dans son intervention. Le député estime qu'une fermeture généralisée des activités pourrait coûter entre Rs 1 milliard et Rs 2 milliards par jour à l'économie. Il réclame davantage d'investissements dans les équipements météorologiques, la formation et les systèmes de prévision, ainsi que la mise en oeuvre du plan proposé dans le cadre de l'aide japonaise, disponible depuis 2023.

Enfin, il demande la publication annuelle des performances des prévisions météorologiques afin de permettre au Parlement d'évaluer l'efficacité et le coût réel de cette législation.

Jacques Édouard : «La vie humaine doit rester la priorité absolue»

Le député de la circonscription n° 21 (Rodrigues), Jacques Édouard, a apporté son soutien au National Disaster Risk Reduction and Management (Amendment) Bill, estimant que ce texte constitue une avancée importante dans la préparation et la gestion des catastrophes naturelles.

Il a salué l'intégration du protocole national sur les fortes pluies et les pluies torrentielles dans la législation, ainsi que la participation des syndicats et des représentants des ministères concernés au National Crisis Committee. Il a également souligné que les travailleurs concernés doivent bénéficier de leur rémunération habituelle lorsqu'ils sont empêchés de travailler en raison des intempéries. Le personnel des services d'urgence du secteur privé pourra, quant à lui, percevoir trois fois son taux horaire de base pour chaque heure travaillée, en plus d'un repas gratuit.

Toutefois, il a insisté sur les particularités de Rodrigues, notamment son isolement géographique et sa dépendance aux liaisons aériennes et maritimes, susceptibles d'être perturbées en période de mauvais temps. Il plaide ainsi pour davantage d'investissements dans les équipements d'urgence, les systèmes de communication, les abris et la formation des équipes locales.

Jacques Édouard a également appelé à renforcer la protection des agriculteurs, des pêcheurs, des enfants et des personnes vulnérables. Il estime que les PME doivent bénéficier d'un accompagnement pratique pour appliquer les nouvelles obligations.

«Nous ne pouvons pas maîtriser les conditions météorologiques, mais nous pouvons améliorer notre préparation», a-t-il conclu, rappelant que la vie humaine doit demeurer la priorité absolue.

Kugan Parapen salue un texte qui met sur un pied d'égalité employés publics et privés

«Lavi avan profi». Pour Kugan Parapen, junior minister de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, ces trois mots résument la philosophie du National Disaster Risk Reduction and Management (Amendment) Bill.

Rappelant l'évolution historique des dispositifs de protection, il a souligné qu'il avait fallu attendre 1975 pour que les salariés du privé bénéficient légalement du maintien de leur salaire en cas d'alerte cyclonique de classe3 ou4. Les épisodes pluvieux majeurs se sont multipliés : 2013, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, à trois reprises en 2024 et de nouveau en 2025.

Le junior minister a rejeté l'argument du «one size fits all». Selon lui, en cas d'avis de pluie torrentielle, dépassant 100 mm dans plusieurs régions, les employeurs publics et privés ne devront pas se rendre au travail. En cas de fortes pluies localisées, le National Crisis Committee décidera après consultation des parties concernées, notamment des syndicats et de Business Mauritius.

Il a salué un texte qui met sur un pied d'égalité quelque 450 000employés du secteur privé et ceux du public, rappelant que l'État a la responsabilité première de protéger la population.

Raj Pentiah : «La productivité ne doit jamais primer sur la sécurité des travailleurs»

La sécurité des travailleurs doit rester prioritaire face aux risques climatiques. C'est le message défendu par Raj Pentiah, ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives, lors des débats sur le projet de loi.

Il a souligné que les amendements renforcent la coordination institutionnelle en intégrant notamment des représentants des ministères du Travail, du Transport terrestre et de la Fonction publique au National Crisis Committee. La participation des syndicats des secteurs public et privé est également prévue.

Le ministre a insisté sur la distinction entre les alertes de fortes pluies et de pluies torrentielles, estimant qu'un cadre commun doit clarifier les conditions de travail et protéger les employés. Le texte prévoit aussi des dispositions concernant le transport et les repas lorsque la reprise du travail est nécessaire. Si le transport public n'est pas disponible dans la région où réside un salarié appelé à travailler, l'employeur devra assurer son déplacement.

Concernant la fonction publique, il a précisé que les conditions de service restent régies par les recommandations du Pay Research Bureau, et non par la Workers' Rights Act de 2019.

Il a enfin plaidé pour des plans de contingence dans chaque ministère, la continuité des services essentiels et une attention particulière aux personnes vulnérables, à Rodrigues et aux îles périphériques.

Arvin Boolell : «Ce projet de loi place les travailleurs au coeur de la protection»

Ce projet de loi constitue une avancée en matière de justice sociale, estime Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et des pêches. Il a salué un texte qui garantit une protection équitable aux travailleurs des secteurs public et privé, selon le principe de «la vie avant le profit».

Évoquant les inondations du 5 janvier 2024 à PortLouis, il a cité le témoignage de l'avocat Dustin Boyer, dont le véhicule avait été presque entièrement submergé. Cet épisode, a-t-il souligné, illustre les risques auxquels la population est exposée et la nécessité de renforcer les dispositifs de secours.

Le ministre a insisté sur la coordination entre les institutions, la formation des équipes d'intervention et la préparation des services d'urgence. Il a notamment interrogé le niveau de disponibilité des gilets de sauvetage, des cordages certifiés et des embarcations nécessaires aux opérations de secours en milieu inondé.

Il a également rappelé le soutien financier de l'Union européenne, à hauteur de Rs165millions, pour améliorer les capacités météorologiques des pays membres de la Commission de l'océan Indien. Selon lui, les alertes doivent désormais déclencher des actions concrètes sur le terrain.

Pour Reza Uteem l'objectif premier : Sauver des vies

Lors de son summing-up, le ministre du Travail et des Relations industrielles, Reza Uteem, a réfuté les critiques de l'opposition concernant un manque de consultations, précisant que le protocole avait été discuté lors des Assises du Travail en 2025. Un comité technique, présidé par le Secrétaire au Cabinet, s'est également réuni à huit reprises entre mai et décembre 2025, avec la participation de Business Mauritius et de la MEFSA.

Reza Uteem a distingué les fortes pluies des pluies torrentielles. Dans le premier cas, les employés doivent normalement se rendre au travail, sauf décision exceptionnelle du National Crisis Committee de leur demander de rentrer chez eux. En revanche, lors d'une alerte de pluies torrentielles, les activités sont suspendues, à l'exception des services d'urgence. Il a rappelé que seulement 14 alertes de pluies torrentielles avaient été émises par la station météorologique entre 2021 et 2025, soit généralement deux à trois par an.

Répondant aux objections du leader de l'opposition, il a précisé que l'évaluation des risques professionnels est déjà obligatoire e, vertu de l'Occupational Safety and Health Act. Il a également défendu l'engagement écrit demandé aux employés qui choisissent de quitter leur lieu de travail malgré les avertissements de leur employeur.

Le ministre a par ailleurs indiqué que l'indemnité de repas des fonctionnaires mobilisés pendant ces intempéries devrait passer de Rs150 à Rs175, conformément aux recommandations du Pay Research Bureau. Il a aussi assuré que les travailleurs domestiques et ceux des plateformes numériques sont couverts par les dispositions prévues.

Rejetant les critiques sur les prévisions météorologiques et les conséquences économiques du dispositif, Reza Uteem a rappelé que l'objectif premier du texte est de sauver des vies.

Le National Disaster Risk Reduction and Management (Amendment) Bill (XXXII de 2026) a franchi l'étape de l'examen en comité, mardi, sans aucun amendement. À l'issue du vote, les voix favorables l'ont emporté.

Les travaux parlementaires ont été ajournés au mardi 24 novembre, à 11 h 30.

Navin Ramgoolam : «La sécurité des travailleurs doit primer»

Le National Disaster Risk Reduction and Management (Amendment) Bill vise à instaurer un cadre national uniforme pour protéger les travailleurs, qu'ils soient employés dans le secteur public ou privé, face aux épisodes de fortes pluies. Lors de son intervention, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a insisté sur l'équité de traitement et la nécessité de mettre fin aux disparités actuelles, notamment pour les salariés des petites et moyennes entreprises et ceux du secteur informel.

Il a rappelé que le premier projet de loi comportait plusieurs lacunes et ne reflétait pas les engagements pris pendant la campagne électorale. Après les observations d'Ashok Subron, des amendements ont été apportés. Évoquant le cyclone Belal, en janvier 2024, il a dénoncé la gestion de la situation par l'ancien gouvernement et plaidé pour une législation qui ne peut attendre face aux risques liés au changement climatique. Le texte prévoit notamment des plans de préparation aux fortes pluies et de continuité des activités dans les organisations, y compris les PME. Il renforce également la composition du National Crisis Committee, avec des représentants syndicaux des secteurs public et privé.

Le protocole prévoit des alertes par SMS, des informations sur les routes et les transports, ainsi que des dispositions pour la fermeture des écoles et la prise en charge sécurisée des enfants. Pour Navin Ramgoolam, prévention, préparation, intervention et rétablissement doivent guider la gestion des catastrophes.