Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a appelé, jeudi, à un renforcement de la coopération militaire entre les pays ouest-africains, face à la persistance des menaces sécuritaires dans la sous-région.

"L'heure est à la mobilisation des énergies et des capacités régionales par le renforcement de notre anticipation, la connaissance approfondie des menaces et l'opérationnalisation de nos mécanismes de réponse", a-t-il déclaré lors de la célébration de la Journée des Forces armées, au quartier Dial Diop, à Dakar.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, du Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, du chef d'état-major général des armées, le vice-amiral Oumar Wade.

Plusieurs chefs d'état-major des armées des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont également pris part à la cérémonie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef de l'État a notamment évoqué la persistance du terrorisme et de l'extrémisme violent, l'essor des trafics illicites, la criminalité transnationale organisée et la multiplication des foyers d'instabilité, qui exercent une pression croissante sur les États de la région.

À ces menaces s'ajoutent les effets des dérèglements climatiques, les tensions autour des ressources, les vulnérabilités économiques et sociales ainsi que les risques émergents dans les domaines cybernétique et informationnel, a-t-il souligné.

Les groupes armés et les réseaux criminels exploitent la mobilité transfrontalière, les fragilités de certains territoires et les insuffisances de coordination entre les dispositifs nationaux, a souligné le président Faye.

Face à cette situation, il a plaidé pour une meilleure maîtrise des capacités militaires, le renforcement des échanges de renseignements et l'organisation d'exercices conjoints entre les armées de la sous-région.

S'adressant aux chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO, il a insisté sur la nécessité de préserver les relations de confiance, de privilégier le dialogue et de rechercher les convergences jugées indispensables à une sécurité collective durable.

Le président de la République a également appelé à promouvoir l'autonomie stratégique régionale et continentale, à travers la formation de personnels qualifiés, l'acquisition d'équipements adaptés et la mise en place de mécanismes de financement appropriés.

L'édition 2026 de la Journée des Forces armées porte sur le thème "Les Forces armées, vecteurs de l'intégration sous-régionale et de la sécurité collective".