Dakar — Les enjeux de la mobilité, traduisant parfois la quête d'une vie meilleure, transforment bien souvent le parcours de vie de nombreuses femmes en situations complexes ne permettant pas toujours de concilier santé reproductive et survie économique, en raison de contraintes liées à l'accès aux services sanitaires.

Elles sont sur pied aux premières lueurs du jour, en quête d'emploi ou d'une activité rémunérée.

Sur les chaussées, aux abords des autoroutes, sous les ponts et aux carrefours de Dakar et de sa banlieue, de jeunes femmes venues des localités de l'intérieur du Sénégal prennent d'assaut la capitale sénégalaise.

Elles attendent parfois de longues heures, exposées au soleil, au vent et aux intempéries. Certaines sont mères, d'autres en état de grossesse.

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Partout, le même décor familier, pendant que les abords des grandes voies de circulation se transforment en lieux d'attente et de recherche de travail, les silhouettes se succédant sur les trottoirs, parfois dans les interstices urbains.

Malgré des moments d'attente parfois interminables, elles ne perdent jamais espoir de se voir sollicitées, même pour quelques heures de ménage, de lessive ou pour d'autres travaux domestiques.

Derrière cette présence quotidienne dans les rues, se dessinent des histoires très impactantes de migration intérieure et de séparation familiale.

Astou Diouf, la trentaine bien entamée, vit entre Niakhar, sa localité d'origine, dans la région de Fatick (centre-ouest), et Dakar, la capitale, où mère de trois enfants exerce comme aide-ménagère et lavandière.

C'est dans la capitale qu'elle a donné naissance à ses trois enfants, mais le suivi de ses grossesses se faisait au gré de ses déplacements, une manière d'adapter ses consultations à ces activités qui la conduisait à se déplacer régulièrement.

Lors de sa dernière grossesse, alors qu'elle se trouvait à Niakhar, elle a dû bénéficier d'un suivi médical en raison d'une hypertension artérielle, avant de regagner Dakar, pour la suite de ses consultations au centre de santé de Grand-Yoff, jusqu'à son accouchement.

Un parcours partagé entre deux espaces de vie, suivant lequel la continuité des soins dépend aussi de la capacité à maintenir le contact avec les structures sanitaires malgré les changements de résidence.

Si ses déplacements n'ont pas impacté négativement sur son suivi obstétrical, ils n'ont en revanche pas été sans incidence sur sa vie familiale.

Entre Dakar et Touba, une maternité sous contraintes

Astou Diouf affirme n'avoir jamais utilisé de méthode contraceptive, mais estime néanmoins que l'éloignement géographique avec son époux constitue, dans une certaine mesure, une forme de régulation des naissances.

Son témoignage rappelle que les décisions relatives à la fécondité ne relèvent pas uniquement d'un choix individuel, se trouvant souvent influencées par les réalités conjugales, les conditions de résidence et les contraintes du quotidien.

À Thiaroye, dans la banlieue dakaroise, Ndèye Diop connaît elle aussi cette vie rythmée par des allers-retours entre plusieurs localités.

Mère de cinq enfants, elle est originaire de Diaré, dans la région de Diourbel (centre). Son quotidien s'organise entre Dakar, où elle séjourne pour exercer des activités saisonnières, et Touba, lieu de résidence de son mari.

Pour cette mère de famille, la mobilité représente à la fois une nécessité professionnelle et une manière de maintenir l'équilibre du foyer, sans nécessairement conduire à une rupture avec le système de santé.

Ndèye Diop bénéficie d'un suivi au poste de santé de Thiaroye et poursuit parfois ses consultations dans son village d'origine.

Attentive aux changements de son état de santé, elle affirme avoir appris à ne pas banaliser les signes inhabituels pendant la grossesse.

"Dès que je ressens une anomalie dans mon corps, je pars à l'hôpital", explique-t-elle, évoquant également les conseils de prudence que lui prodigue la sage-femme chargée de son suivi.

Son expérience de la maternité l'a progressivement amenée à accorder davantage d'attention à sa santé. Devenue mère pour la première fois avant l'âge de 18 ans, elle dit avoir appris, au fil des grossesses, à mieux mesurer les risques liés aux efforts physiques, aux travaux domestiques pénibles et aux signaux d'alerte du corps.

Mais derrière cette capacité à anticiper et à organiser son suivi médical, se dessine une réalité plus contraignante : celle des ressources financières limitées.

Le coût des soins, autre préoccupation

Sa dernière grossesse, il y a cinq ans, est révélatrice de ces difficultés. En raison notamment de sa petite taille et de sa santé jugée fragile, elle avait reçu des recommandations médicales strictes pour la préservation de sa grossesse. Il lui était notamment demandé de limiter les efforts physiques et d'éviter certaines tâches domestiques.

Mais les prescriptions médicales se sont heurtées aux exigences de la vie quotidienne. Entre les dépenses du ménage et la nécessité de conserver son activité professionnelle, elle ne pouvait pas toujours respecter les recommandations médicales.

"Je n'avais pas abandonné les travaux domestiques. Les temps étaient durs pour mon mari et moi. J'étais obligée de revenir à Dakar pour subvenir aux besoins de la famille", raconte-t-elle.

Son époux a dû retourner à Touba pour ses activités agricoles, pendant qu'elle restait dans la capitale pour son emploi d'aide-ménagère qu'elle exerce au centre-ville.

"Je ne pouvais pas abandonner mon poste. Dans un ménage, il faut quelqu'un pour subvenir aux besoins de la famille", dit-elle.

Ndèye Diop s'est ainsi retrouvée confrontée à un choix difficile : préserver sa santé et celle de son enfant à naître ou poursuivre une activité indispensable à la survie de son foyer.

Ndèye Diop assure ne pas rencontrer de difficultés majeures pour accéder aux structures sanitaires. Elle parvient à se faire consulter à Dakar comme dans sa localité d'origine, mais la question du coût des prestations médicales reste entière.

"Les soins ne me posent pas de problème, mais le coût reste élevé, surtout à Dakar. Comme je ne suis pas instruite, tout ce que l'hôpital me demande de payer, je le paie", souligne-t-elle.

D'une personne à une autre, la mobilité façonne les parcours de maternité. Astou Diouf, dont le suivi des grossesses se fait entre Niakhar et Dakar, ne vit forcément pas la même situation que Ndèye Diop, qui organise sa vie entre Thiaroye, Diaré et Touba. Il reste qu'elles vivent une même réalité.

Derrière les longues journées d'attente au bord des routes, les déplacements entre les villages et la capitale et les consultations dans plusieurs structures sanitaires, ces femmes poursuivent un même objectif : assurer les besoins de leur famille sans renoncer à leur santé.

Dans leur cas, la maternité se vit aussi au rythme des déplacements, des occasions de travail et des moyens financiers disponibles.

Une réalité qui vient rappeler que l'accès aux soins de santé reproductive ne dépend pas seulement de la présence de structures sanitaires, mais également des conditions sociales et économiques dans lesquelles les femmes vivent leur grossesse.