Mbour — Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Cheikh Oumar Ba, a exprimé, jeudi, la volonté du Sénégal d'élargir à l'ensemble du territoire national l'expérience du projet de coopération agricole avec le Japon, dont les résultats obtenus sur cinq ans pourraient contribuer au développement de chaînes de valeur territorialisées.

"Aujourd'hui, le projet que nous avons découvert, qui est développé sur cinq ans, a montré des résultats extrêmement importants. Nous souhaitons désormais élargir cette expérience à l'ensemble du pays", a-t-il déclaré.

Il présidait, à Saly (Mbour), la cérémonie d'ouverture de la huitième édition de l'atelier international sur l'approche SHEP (Autonomisation des producteurs pour une agriculture orientée marché), une méthode de développement agricole promue par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), une rencontre réunissant une vingtaine de participants issus de plusieurs pays africains.

Cheikh Oumar Bâ a notamment évoqué "les perspectives d'extension de cette expérience dans la zone des Niayes, au Sénégal oriental, en Casamance et dans les autres régions concernées par les interventions du projet".

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Selon lui, cette démarche pourrait contribuer au renforcement des chaînes de valeur territorialisées, notamment à travers le Conseil agricole et rural porté par l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) et la Direction de l'horticulture.

Il a rappelé que "le président de la République avait donné comme orientation de rapprocher davantage les services des populations et d'obtenir des résultats dans des délais plus courts, afin d'accroître l'impact des politiques publiques".

Le ministre a également salué "l'approche de la coopération japonaise, particulièrement son ancrage communautaire et sa proximité avec les populations".

"Nous apprécions particulièrement le fait que toutes leurs interventions soient menées avec les communautés", a-t-il souligné, estimant que "cette démarche correspond à la vision sénégalaise fondée sur la solidarité et la proximité avec les populations".

Il a, par ailleurs, relevé "les perspectives d'accompagnement du Japon dans les domaines de la riziculture et des autres spéculations agricoles".

Pour Cheikh Oumar Ba, l'un des principaux défis du secteur agricole sénégalais consiste désormais à mieux connecter les différents maillons des chaînes de valeur, afin de renforcer la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

"Ce que nous devons davantage renforcer [...], c'est la connexion entre les différents maillons des chaînes de valeur, afin de mieux transformer et commercialiser nos produits", a-t-il indiqué.

Il a insisté sur "le rôle du Conseil agricole dans le rapprochement entre producteurs et consommateurs", soulignant que "l'objectif final est d'améliorer les revenus des femmes et des jeunes et de contribuer à la transformation des territoires".

Le ministre a enfin plaidé pour "un élargissement de ces initiatives de coopération aux pays africains francophones, anglophones, hispanophones et arabophones".

Il a appelé à "tirer pleinement profit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pour intensifier les échanges commerciaux entre les pays du continent et renforcer leur puissance économique, en s'inspirant notamment de l'expérience japonaise".