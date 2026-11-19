Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé, jeudi, sa volonté de poursuivre les efforts de modernisation des Forces armées sénégalaises, afin de leur donner les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

"Cette cérémonie m'offre l'occasion de réitérer, en ma qualité de chef suprême des armées, ma ferme volonté de poursuivre les efforts de modernisation des Forces armées", a-t-il déclaré.

Il présidait la Journée des Forces armées, au quartier Dial Diop, à Dakar, en présence du président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, du Premier ministre Ahmadou Al Amine Lô, du chef d'état-major général des armées sénégalaises, le vice-amiral Oumar Wade, ainsi que de ses homologues des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le président de la République a salué l'engagement des militaires dans la sécurisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, estimant que leur implication dans cet événement international confirme leur réputation d'excellence et de dévouement au service de la République.

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Bassirou Diomaye Diakhar Faye a également rendu hommage aux soldats tombés dans l'accomplissement de leur devoir, exprimant la reconnaissance de la nation à leurs familles et à leurs frères d'armes.

Il a associé à cet hommage les militaires blessés, malades ou éprouvés dans l'exercice de leurs missions, leur adressant ses voeux de prompt rétablissement.

La cérémonie a également été marquée par le baptême de deux promotions d'élèves-officiers portant les noms du médecin-colonel Mady Oury Sylla et du capitaine André Senghor.

La 58e promotion de l'École militaire de santé porte le nom du médecin-colonel Mady Oury Sylla, présenté comme un pionnier de la médecine militaire et membre fondateur des Sociétés sénégalaise et panafricaine de cardiologie.

La 45e promotion de l'École nationale des officiers d'active a été baptisée du nom du capitaine André Senghor, officier d'infanterie mort en service commandé à la tête de son unité.

S'adressant aux nouveaux élèves-officiers, le président de la République les a exhortés à s'inspirer des valeurs de courage, de discipline, d'honneur et de don de soi incarnées par leurs parrains.