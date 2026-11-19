La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé, mercredi 18 novembre 2026, une modification des horaires de la traversée du navire « Carthage » sur la ligne Tunis-Gênes-Tunis, programmée du 19 au 22 novembre 2026, en raison des mauvaises conditions météorologiques dans le détroit de Sardaigne et le golfe de Gênes.

Dans un communiqué, la CTN précise que le départ du port de La Goulette, initialement prévu jeudi 19 novembre à 17 heures, est reporté au vendredi 20 novembre à 10 heures. L'arrivée au port de Gênes est désormais prévue samedi 21 novembre à 11 heures, au lieu du vendredi 20 novembre à 19 heures.

Concernant le voyage retour, le départ du port de Gênes aura lieu samedi 21 novembre à 15 heures, au lieu de 13 heures. L'arrivée au port de Tunis est, quant à elle, prévue dimanche 22 novembre à 15 heures, contre 14 heures initialement annoncées. La CTN invite les passagers concernés à tenir compte de ces changements dans l'organisation de leur voyage.