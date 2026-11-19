La Banque Nationale des Gènes (BNG) de Tunisie a collecté et conservé 25 000 échantillons de ressources génétiques d'intérêt agricole, économique, médical et environnemental depuis le lancement effectif de ses activités en 2007, a annoncé son directeur général, Mohamed Ali Ben Tmessek.

Les céréales et les fourrages représentent environ 80 % de ce patrimoine conservé, aux côtés des légumes, des plantes médicinales et d'autres ressources végétales et animales. Alors que la Tunisie recense près de 7 500 espèces terrestres et marines, la BNG concentre ses efforts sur la sauvegarde de 800 espèces à forte valeur ajoutée pour l'agriculture et l'économie nationale.

Selon le directeur général, les variétés locales et autochtones, adaptées à l'environnement tunisien depuis des millénaires, résistent nettement mieux aux aléas climatiques que certaines variétés importées, plus gourmandes en eau, en engrais et en pesticides. Face au déplacement géographique de certaines espèces provoqué par le dérèglement climatique, la préservation de ces semences indigènes s'impose comme un levier indispensable pour protéger la biodiversité et garantir la souveraineté alimentaire.

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Dans cette optique, la BNG oeuvre, en partenariat avec les centres de recherche scientifique et les agriculteurs, à la multiplication et à la réintroduction de variétés traditionnelles délaissées au profit des semences commerciales améliorées. L'objectif est de constituer un stock minimal permettant de réintégrer ces cultures dans le cycle agricole selon les besoins.

Sur le volet du rapatriement des ressources génétiques tunisiennes détenues à l'étranger, Mohamed Ali Ben Temessek a indiqué que 7 754 échantillons ont déjà été récupérés entre 2009 et 2021 auprès de banques de gènes étrangères, notamment en Australie, aux États-Unis, au Mexique et en République tchèque. Ces semences avaient quitté le pays dès la fin du XIXe et le début du XXe siècle, puis dans le cadre d'échanges internationaux.

Un plan est actuellement en cours pour récupérer quelque 6 000 échantillons supplémentaires à l'étranger, en donnant la priorité au henné, à la mloukhia (corète potagère), à la grenade, à la pastèque, ainsi qu'aux plantes médicinales et pastorales. Parallèlement, la banque a mis en place une base de données complète et recourt aux technologies de séquençage génétique pour certifier l'origine de chaque ressource et prévenir toute exploitation illégale.

Enfin, le responsable a souligné l'engouement croissant des agriculteurs pour les semences locales. Lancés avec 200 producteurs, les programmes de conservation à la ferme couvrent aujourd'hui plus de 300 hectares. Bien que le rendement de certaines variétés autochtones soit inférieur à celui des semences commerciales, L Directeur Général de la Banque des Gènes appelle à renforcer leur valeur ajoutée et leur commercialisation, estimant que la sauvegarde et la valorisation du patrimoine semencier constituent deux piliers majeurs de la résilience agricole de la Tunisie.