Dimanche prochain, pour les fans de l'EST et ceux du CA, qu'importe le classement ou l'état de forme du moment. Pendant quatre-vingt-dix minutes et surtout au-delà, le temps va s'arrêter et le derby va plonger les inconditionnels dans une bulle intemporelle.

Dans le calendrier sportif, certaines dates comme celle arrêtée pour le derby dépassent largement le cadre d'une simple rencontre. Et celle du 22 novembre obéit à la même logique, en s'inscrivant pleinement dans cette tendance. Échéance très attendue par l'ensemble des supporters des deux camps, ceux du CA et ceux de l'EST, le derby de dimanche prochain est le rendez-vous capital que le monde sportif guette avec impatience. Ce faisant, cette semaine qui précède l'une des oppositions les plus prestigieuses de la saison, n'est forcément pas une semaine comme les autres.

C'est sans conteste une parenthèse hors du temps où la routine soporifique de la L1, et la monotonie pesante de notre championnat s'effacent peu à peu devant la fébrilité collective des inconditionnels clubistes et espérantistes. Bref, au cours des derniers jours, un seul sujet monopolise les conversations : le choc à venir entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis. Le compte à rebours est donc lancé avant le grand format de la saison, un jour particulier inscrit dans l'agenda de notre championnat, une opposition généralement promise à un grand retentissement, un moment où la notion de favori et d'outsider perd toute sa pertinence.

En somme, là, on fait table rase des statuts de tête d'affiche et de challenger, de puissance établie et d'équipe-surprise, car la rivalité d'un derby balaie d'un revers de main toute distinction entre maître des lieux et aspirants. Il est donc impensable de mentionner le rapport de force théorique et hors de question d'évoquer la hiérarchie sur le papier ou de s'appuyer sur les pronostics et les cotes pour évaluer les chances de chacun.

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Engouement total

Sous un prisme chronologique à présent, d'un point de vue temporel, la montée en pression avant le choc résume à elle seule cette effervescence, cette ferveur qui monte d'un cran chaque jour à l'approche du coup d'envoi. En résumé, l'engouement ne cesse de grandir à mesure que l'échéance se rapproche et l'excitation est à son comble et gagne du terrain chaque jour avant cette rencontre. En clair, plus le match approche, plus l'enthousiasme grandit. D'ailleurs, volet guichet, il n'est pas étonnant de noter que tous les tickets mis en circulation ont été épuisés et ont trouvé preneurs en une heure !

A quatre jours du coup d'envoi donc, l'attente est fébrile et on savoure par avance l'idée d'imaginer les rebondissements de la rencontre et les acteurs qui enflammeront le terrain. Chacun parmi nous se plaît déjà à dessiner les contours de la rencontre et à miser sur les joueurs capables de faire basculer le spectacle.

Des joueurs élevés au rang d'icônes

Au fil de cette semaine, l'atmosphère a changé imperceptiblement. Les résultats sportifs précédents sont déjà oubliés, place aux pronostics, aux souvenirs des confrontations passées et aux premières piques amicales entre collègues ou voisins qui ne portent pas les mêmes couleurs. Dans les médias aussi, dans la presse locale et sur les ondes, la mécanique s'est déjà emballée. On ressort les archives, on analyse les statistiques historiques, on scrute l'infirmerie à la recherche de la moindre information sur l'état de forme d'un joueur-clé. Assurément, le derby commence toujours dans les têtes bien avant de se jouer sur le terrain. Côté clubiste, l'on rembobine le film de mai 2026, ce jour où le Club Africain a fait chavirer l'Espérance Sportive de Tunis à la dernière seconde suite à la chevauchée payante de Ghaith Zaâlouni.

Au terme d'un scénario totalement irrationnel et d'un dénouement dans l'ultime minute du temps additionnel, le CA avait terrassé l'EST pour s'offrir le titre de champion de Tunisie. Plus loin encore, beaucoup plus loin, les inconditionnels du CA se remémorent encore et toujours la victoire de mai 1985, un choc qui s'est soldé par une victoire historique (5-1) du Club Africain face à l'Espérance Sportive de Tunis au stade olympique d'El Menzah, un jour gravé dans le marbre, un après-midi où depuis, les Khaled Touati, Lassaâd Abdelli, Mounir Metoui et Mohamed Hédi Bayari ont été élevés au rang d'icônes, hissés au panthéon du club de Bab Jedid.

Pour les Clubistes aussi, pour évoquer une date mythique mais plus récente que 1985, le derby de mars 2009 restera gravé comme l'une des pages les plus mémorables de l'association de 1920. Ce jour-là, au stade olympique de Radès, le Club Africain a infligé une correction sans appel (3-0) à son rival historique. Bien entendu, l'EST n'est pas en reste et son hégémonie fut même absolue parfois, avec, à titre d'exemple, cette période de 20 derbys disputés sans défaite de 1998 à 2007.

Là, plus qu'un match isolé, c'est toute une décennie qui a symbolisé cette suprématie espérantiste, une période dorée pour le club de Bab Souika qui a imposé sa loi avec plusieurs succès nets, dont des victoires (4-0) et (3-0). Là aussi, les buteurs du derby ont pour la plupart été «anoblis» au rang de figures sacrées de l'institution «Sang et Or», à l'instar des Ali Zitouni et Michael Eneramo, alors que plus récemment, après 2007, des noms ont retenti, tels qu'Anis Badri et Harrison Afful et autre Youssef Blaili que les défenseurs clubistes ne manqueront pas de surveiller comme le lait sur le feu dimanche prochain.

Ainsi, pour les groupes de supporters, l'heure est aux derniers préparatifs. On finalise les tifos et on répète les chants. Du côté des joueurs et du staff aussi, le discours se fait plus fermé, presque solennel. Les entraînements à huis clos se multiplient et le stage bloqué est même envisagé. Chacun sait qu'un derby ne se joue pas uniquement sur la tactique ou la technique, mais sur un supplément d'âme, une intensité émotionnelle capable de renverser n'importe quelle hiérarchie.