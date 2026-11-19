Les deux internationaux ont choisi de rentrer dans une inutile polémique, eux qui viennent de reprendre en sélection.

Oussama Boughanmi et Assil Nemli sont convoqués par la Commission de discipline. Tout en sachant que tout ce qui est relatif au comportement sur le terrain vis-à-vis des adversaires, des partenaires et, bien entendu, du public, est tabou. Sans une discipline de comportement et une pleine conscience de ce que joue un élément d'élite, il est impossible de progresser et de mettre en valeur ses propres qualités.

Ce qui nous intéresse plus que tout, ce sont les inévitables répercussions que ce très regrettable incident va avoir sur l'équipe nationale. Nous avons tous suivi avec attention le dernier Tournoi international Hechemi Razgallah. Ces deux éléments tournaient bien. L'équipe est en devenir et ces deux joueurs auraient dû penser aux engagements futurs de cette équipe nationale qui a besoin de tout son effectif dans les meilleures conditions physiques et psychologiques. Un international, en principe, se doit de se prémunir contre les blessures et les engagements dangereux, pour éviter de pénaliser son club et cette équipe nationale qui cherche à regagner le terrain perdu par la faute de ceux qui ont privilégié l'argent aux progrès, en s'exilant loin des places fortes du handball international.

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Cela ne veut pas dire que tout est permis pour un international. Ce qui lui est interdit par contre, c'est bien d'oublier qu'en endossant les couleurs nationales, il devient le bon exemple à suivre. Dommage !