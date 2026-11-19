À la Cité de la culture, l'écrivain et romancier libanais Mohamed Tarazi a fait du Jabal Amel au Sud-Liban le point de départ d'une réflexion sur ce qu'il appelle les « récits de l'écocide». Il fait la distinction entre la catastrophe qui frappe d'un coup et la violence lente qui ronge en silence. Selon lui, c'est aux écrivains et aux artistes de rendre visible cette seconde forme de destruction.

Des arbres brûlés, une terre blessée : Qui racontera leur histoire ? C'est autour de cette question que s'est tenue, ce samedi 14 novembre, dans la salle Sophie Golli à la Cité de la culture, la cinquième séance littéraire de la Rencontre de Tunis du roman arabe, intitulée «Le roman vert et les enjeux du monde contemporain». Organisée par la Maison du roman, cette édition a pour thème «Le roman vert : représentations du réel et horizons du récit».

La séance était modérée par Mme Saadia Ben Salem. Elle a réuni des voix venues de plusieurs pays arabes. Houchang Osi (Syrie) a interrogé le rôle du roman vert dans la construction de l'identité. Houda Hamed (Oman) s'est penchée sur «la poétique de l'innocence perdue» dans l'oeuvre de Zahran Al-Qasimi. Qumasha Al-Olayan (Arabie saoudite) a proposé un voyage « de la verdure du Fayoum au désert de l'aliénation ». Une communication a aussi été consacrée au conflit entre l'homme et la nature dans «Sif Essouan» de Nasr Belhaj Bettaieb. Mais c'est l'intervention de Mohamed Tarazi qui a donné à la matinée sa gravité.

Un espace à raconter

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Avant d'aborder son sujet, Mohamed Tarazi a tenu à saluer le public tunisien et a évoqué l'émotion particulière que les Tunisiens portent aux causes arabes. Puis il a rappelé d'où il venait : du Sud du Liban. Son intervention, intitulée « Récits de l'écocide: entre la catastrophe et la violence lente», part d'une terre précise : le Jabal Amel. L'auteur a pris soin de le préciser : il n'en parle pas en tant qu'objet politique mais en tant qu'espace narratif. Un espace selon lui qui subit depuis 2023 la destruction de son environnement. Il décrit une politique de la terre brûlée à cause de l'armée israélienne : le couvert végétal est détruit après la destruction des villages et le départ de leurs habitants ; ce sont des pratiques qui se poursuivent encore aujourd'hui.

S'appuyant sur un rapport du ministère libanais de l'Environnement, il a évoqué près de 16.000 hectares de terres agricoles brûlées. Le Jabal Amel réunit ainsi aux yeux du romancier deux réalités qui se croisent : la catastrophe environnementale et la violence lente. C'est cette rencontre qui en fait selon lui un terrain propice à l'écriture romanesque.

Pour illustrer la première forme de destruction, Mohamed Tarazi s'est appuyé sur le roman d'un écrivain ukrainien consacré à la catastrophe de Tchernobyl. C'est la catastrophe directe : soudaine, visible, spectaculaire. Elle s'impose d'elle-même et n'a peut-être pas besoin du roman pour exister dans les mémoires. L'autre violence est plus sournoise. Elle n'explose pas, elle s'installe. Elle ronge la terre jour après jour sans images fortes ni gros titres.

Pour Mohamed Tarazi, c'est elle la plus dangereuse. Et c'est elle qui a le plus besoin du récit pour être nommée.

Pour le montrer, l'intervenant est revenu sur un classique de la littérature arabe : «Les arbres et l'assassinat de Marzouk» d'Abdelrahman Mnif. Bien avant que les rapports scientifiques ne s'emparent de la question, ce roman parlait déjà de la violence faite à la nature et du conflit entre l'homme et son environnement. «Le discours littéraire a précédé le discours scientifique», a-t-il résumé. Les écrivains ont vu et dit bien avant les chiffres.

Pour Mohamed Tarazi, détruire la nature, c'est aussi effacer la mémoire et l'identité des peuples, et cela jusqu'à leur disparition. «L'environnement et l'homme forment un seul corps. Si l'environnement est détruit, l'homme disparaît», a-t-il dit. L'histoire le montre : le destin de nombreux groupes humains a basculé sous l'effet des changements climatiques, des civilisations se sont éteintes et des peuples ont disparu. Aujourd'hui, ajoute-t-il, nous vivons avec la peur de voir l'espèce humaine s'éteindre, conséquence de cette «harmonie perdue» entre l'homme et la nature. C'est, selon lui, le coeur même du roman de Mnif.

C'est peut-être là que réside l'essentiel de son propos. Que nous dit un chiffre sur la pollution de l'air ? Pas grand-chose, selon Mohamed Tarazi. On le lit, puis on l'oublie aussitôt. Mais lorsqu'un fleuve ou une montagne deviennent des personnages, quelque chose change. Le lecteur s'y attache, s'inquiète et souffre avec eux. L'art transforme alors la nature en une présence vivante. Et c'est de ce lien que peut naître l'envie d'agir.

C'est pourquoi il a appelé les écrivains et les artistes à s'emparer de cette violence lente pour en faire la matière de leurs oeuvres. Là où les rapports se contentent d'informer, l'art peut toucher et éveiller les consciences.

Dans la salle Sophie Golli, son intervention a laissé en suspens une question toute simple : si la terre ne peut pas raconter ce qu'elle subit, qui le fera à sa place ? Pour Mohamed Tarazi, la réponse revient aux écrivains et aux artistes. Car là où le silence s'installe, écrire, peindre ou filmer sont autant de façons de le briser, de faire entendre des voix et de faire du bruit là où l'on préfère se taire.