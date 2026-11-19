L'historien Abdelhamid Larguèche livre une réflexion d'une rare lucidité sur les mécanismes contemporains de la dépossession, en Palestine. Loin des lectures convenues, son analyse offre une grille de lecture conceptuelle rigoureuse, pour penser la longue durée de l'effacement géographique et juridique.

À l'occasion de la parution de son ouvrage « Cartographier l'effacement. La Palestine, Israël et les géographies de la disparition » (éditions Sotumedias, 2026) et de sa tribune prolongée intitulée «Le peuple palestinien de la fragmentation à l'effacement» (12 novembre 2026), l'historien Abdelhamid Larguèche livre une réflexion d'une rare lucidité sur les mécanismes contemporains de la dépossession, en Palestine. Loin des lectures convenues, son analyse offre une grille de lecture conceptuelle rigoureuse, pour penser la longue durée de l'effacement géographique et juridique.

La cartographie et le droit comme matrices de la dépossession

L'originalité de l'approche de Larguèche réside dans sa capacité à mobiliser les outils de la géographie critique et de l'histoire sociale, pour décrypter la domination colonialiste en Palestine. Son analyse s'articule autour de trois axes cardinaux :

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La cartographie comme arme technologique de pouvoir : En identifiant les «cinq gestes de la domination» : cartographier, cadastrer, nommer, fouiller et classer, l'auteur s'inscrit dans la lignée de la géographie critique (telle que développée par John Brian Harley ou Meron Benvenisti). Avant même d'être soumise militairement, la terre est reconfigurée symboliquement et administrativement, pour effacer la trace de ses habitants légitimes.

La fabrique juridique du morcellement : S'appuyant sur les travaux sociologiques et historiques de référence (comme ceux de Walid Khalidi ou de Rachad Antonius), Larguèche démontre que la division du peuple palestinien, entre citoyens palestiniens d'Israël (les «présents-absents» de la loi de 1950), résidents de Jérusalem-Est, administrés des zones A, B et C de Cisjordanie, assiégés de Gaza et réfugiés de la diaspora, ne relève pas d'un aléa géopolitique, mais, d'une technologie machiavélique de gouvernement méthodique inique.

Le piège de la citoyenneté conditionnelle : À travers l'examen minutieux des dynamiques électorales, telles que le scrutin législatif israélien du 27 octobre 2026, marqué par une forte mobilisation dans les localités arabes, l'historien met en lumière une aporie majeure. Le suffrage du citoyen palestinien n'est toléré que tant qu'il reste à la marge et immédiatement délégitimé dès qu'il menace d'acquérir un véritable poids politique, menaçant le caractère ethno-national et exclusif de l'Etat (dans la continuité des analyses de Mazen Masri et d'Ilán Pappé).

De l'archive à la carte : la cohérence d'une oeuvre

On saisit, ici, toute la profondeur de la démarche intellectuelle d'Abdelhamid Larguèche. Qu'il s'agisse de ses travaux fondateurs sur l'histoire des minorités, des pauvres et des marginaux à Tunis (dans le sillage de la micro-histoire et de l'école des Annales) ou de son incursion actuelle, dans la géographie politique de la Palestine, une même interrogation traverse son oeuvre : comment les appareils d'État produisent-ils de l'invisibilité juridique, et comment les sociétés résistent-elles par la mémoire et le droit ?

En distinguant «la diversité vécue» (la pluralité des expériences vécues à Gaza, en Cisjordanie, en 1948 ou dans la diaspora) de «la fragmentation imposée», l'auteur refuse les simplifications binaires. Il met en lumière, à travers la notion de sumud (persévérance) et l'intelligence politique des mobilisations palestiniennes, une résistance ancrée dans le temps long.

De l'archive ottomane à la carte contemporaine, cartographier l'effacement s'impose comme un jalon indispensable, pour penser la question palestinienne hors des sentiers battus de l'émotionnel ou de l'immédiateté, médiatique. Abdelhamid Larguèche y démontre, avec brio, que l'analyse de la dépossession spatiale est indissociable d'une critique radicale des structures juridiques de la domination.