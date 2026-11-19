L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas ont annoncé, lundi à Vienne, leur intention d'envoyer prochainement des migrants au Rwanda.

Ces cinq pays travaillent depuis des mois sur le projet de « hubs de retour », hors de l'Union européenne, où seraient transférés des migrants dont les demandes d'asile ont été rejetées et qui ne pourraient pas être renvoyés dans leur pays d'origine. Le Rwanda sera donc le premier projet pilote, qu'ils prévoient d'inaugurer en 2027.

Le centre accueillera une centaine de migrants, hommes et femmes, déboutés du droit d'asile dans l'un des cinq pays européens. Ceux-ci devront avoir épuisé toutes les voies de recours possibles. Selon les initiateurs du projet, aucune restriction de nationalité n'est prévue. Mais les mineurs en sont exclus.

Un projet qui enverra un « signal clair », a assuré la Première ministre danoise Mette Frederiksen. « Il n'est plus possible d'entrer illégalement dans l'Union européenne en pensant simplement pouvoir s'y installer », a souligné la dirigeante lors de la conférence de presse à Vienne.

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Le Rwanda a promis d'offrir une « seconde chance » aux migrants qui seront envoyés dans le pays. « Nous sommes déterminés à trouver des solutions concrètes qui font véritablement la différence », a assuré le ministre rwandais de l'Intérieur, Vincent Biruta.

Les défenseurs des droits humains sont plus sceptiques. Dans une lettre commune, 45 d'entre elles, dont Sea-Watch et Equinox, se sont dites « fermement opposées » à ce projet. « Il est évident que l'UE n'a pas tiré les leçons de ses accords existants », a déploré Meron Ameha Knikman de l'International Rescue Committee, alertant sur les risques « de graves violations des droits humains ».

Une fois arrivées au Rwanda, les personnes seront prises en charge par les autorités rwandaises, recevront un titre de séjour, et seront hébergées dans des « welcome centres », selon le nom retenu par Kigali. Les cinq pays européens assurent que ces lieux seront ouverts, sans privation de liberté, ni barbelés.

L'idée est de faire rester ces migrants dans un centre quelques mois, avec l'objectif qu'ils s'intègrent ensuite à la société rwandaise. Les pays européens disent que des formations professionnelles et des cours de langue leur seront proposés. Et qu'un mécanisme de supervision indépendante, dont les modalités n'ont pas été détaillées, sera mis en place afin de s'assurer du respect des droits humains. Autre option : que ces exilés retournent volontairement dans leur pays d'origine.

Pour les initiateurs européens du projet, il s'agit d'expulser les déboutés du droit d'asile et de dissuader d'autres migrants de venir s'installer en Europe. Ils refusent toutefois de dire ce que le Rwanda obtiendrait en échange.