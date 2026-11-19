Le Vice-Président de l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens, Lotfi Harrathi, a été élu membre de l'Association des Organisations d'Ingénieurs des Pays Méditerranéens. Cette élection a eu lieu lors de l'Assemblée Générale de l'association, tenue les 17 et 18 novembre à Bari, en Italie.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l'OIT, cette élection constitue une étape importante pour renforcer la présence et la contribution de la Tunisie au sein des instances représentatives de l'ingénierie à l'échelle méditerranéenne.

Elle devrait également ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et favoriser les échanges d'expertise entre les organisations professionnelles d'ingénieurs des pays du bassin méditerranéen.

À cette occasion, il a été convenu que la Tunisie accueillera la prochaine assemblée générale ordinaire de l'association en octobre 2027. Cette décision témoigne du rôle de la Tunisie dans le développement de la coopération entre les professionnels de l'ingénierie et le renforcement des partenariats entre les pays méditerranéens.

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Dans ce contexte, l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens a souligné l'importance de poursuivre les efforts visant à consolider la place de l'ingénieur tunisien et à renforcer le rayonnement de l'institution dans les instances régionales et internationales.