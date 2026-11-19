Mbour — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Bâ, a plaidé, jeudi, pour un renforcement des échanges commerciaux entre les pays africains, considérant l'élargissement des marchés comme un levier important pour faciliter la commercialisation des productions agricoles.

"Il nous arrive de beaucoup produire et de trouver un marché local saturé engendrant un effondrement des prix. Une meilleure planification dans le cadre d'une agriculture orientée marché peut offrir une solution. Cependant, je vous invite à explorer davantage les opportunités offertes par la Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECAf)", a-t-il déclaré.

Le ministre présidait la cérémonie d'ouverture, à Saly (Mbour), de la huitième édition de l'atelier international sur l'approche SHEP (Autonomisation des producteurs pour une agriculture orientée marché), une méthode de développement agricole promue par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), une rencontre réunissant des participants de plusieurs pays francophones.

Selon lui, le renforcement des échanges commerciaux intra-africains constitue un enjeu majeur, dans un contexte où "les échanges commerciaux entre pays africains ne dépassent pas 15%, contre 60 % en Europe".

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Cheikhou Oumar Ba estime que les pays africains doivent davantage miser sur leurs complémentarités agricoles et renforcer leur organisation pour tirer profit du marché continental.

"Pour que nos exploitations familiales puissent pénétrer ce marché commun, les coopératives agricoles, à travers une chaîne de valeur, seront un cadre propice pour optimiser les coûts de production à travers des achats groupés, agréger les productions, transformer pour satisfaire les besoins du marché", a-t-il expliqué.

Le ministre a également insisté sur "l'importance de l'approche SHEP dans la mise en oeuvre de la Stratégie de souveraineté alimentaire (SSA) 2025-2034, adossée au référentiel Sénégal 2050".

Il considère cette approche, fondée notamment sur l'autodétermination des producteurs et la réduction de l'asymétrie d'information, comme "un outil pertinent qui apporte de la plus-value à la mise en oeuvre de la stratégie de souveraineté alimentaire".

M. Ba a, par ailleurs, invité "les structures de conseil agricole des différents pays à renforcer l'accompagnement des producteurs pour améliorer leurs compétences, leur productivité et leur accès aux marchés".

Il a notamment encouragé l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) à "consolider sa place de leader pour un conseil inclusif et de plus en plus orienté marché".

Le ministre a également souligné les résultats enregistrés dans la dissémination de l'approche SHEP au Sénégal, qui accueille depuis 2018 le second volet de la formation des participants internationaux, intitulé "Programme de co-création de connaissances" (KCCP).

Il a salué les efforts de la Direction de l'horticulture (DHORT), de l'ANCAR, de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED), de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (ANIDA) et des différents projets et programmes intervenant dans le secteur.

Il a toutefois relevé que "les performances enregistrées dans la production horticole font émerger de nouveaux défis liés à la commercialisation, au stockage et à la transformation des produits agricoles".

M. Bâ a ainsi invité la Direction de l'horticulture et les acteurs de l'écosystème à travailler sur ces enjeux, en tenant compte des contraintes liées aux changements climatiques.

La huitième édition de l'atelier international sur l'approche SHEP constitue un cadre d'échanges d'expériences entre les pays participants sur les stratégies visant à renforcer l'autonomisation des producteurs et à promouvoir une agriculture davantage orientée vers les exigences du marché.