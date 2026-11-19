Kaolack — La coopération entre les forces de défense et de sécurité sénégalaises et gambiennes a été mise en exergue jeudi à Kaolack (centre), lors de la célébration de la 23e édition de la Journée des forces armées, sur le thème "Forces armées, vecteurs de l'intégration sous-régionale et de la sécurité collective".

Le gouverneur de Kaolack, Guedji Diouf, présidant la cérémonie au camp militaire Sémou Djimith Diouf, a souligné le rôle stratégique de cette région, frontalière de la Gambie, dans le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Les forces de défense et de sécurité des deux pays entretiennent une collaboration soutenue, notamment à travers l'armée, la gendarmerie et les services des eaux et forêts, a-t-il relevé.

Selon lui, cette coopération contribue non seulement à la sécurisation des frontières, mais également au renforcement des liens historiques entre les peuples sénégalais et gambien.

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L'intégration sous-régionale ne saurait se limiter aux dimensions économiques et institutionnelles, mais doit également reposer sur une vision commune de la sécurité, a-t-il souligné.

"Aucun pays ne peut, à lui seul, assurer durablement sa sécurité en faisant abstraction de celle de ses voisins", a-t-il déclaré, évoquant notamment les patrouilles mixtes, les missions internationales et les programmes de formation militaire comme des instruments de coopération.

Pour le commandant de la zone militaire numéro 3, le colonel Abdoulaye Mbengue, les établissements de formation militaire implantés dans les régions de Fatick et Kaolack constituent également des cadres importants de cette intégration sous-régionale.

Il a cité l'École des sous-officiers de la gendarmerie, le Centre d'entraînement tactique numéro 3, baptisé capitaine Abdoulaye Ngom, et l'École des sous-officiers de Koutal, qui accueillent des ressortissants de plusieurs pays de la sous-région.

Ces structures contribuent au rapprochement des forces armées à travers le partage d'expériences, la formation et le développement de liens de camaraderie entre les personnels militaires, a-t-il expliqué.

Le colonel Abdoulaye Mbengue a également évoqué la participation d'une compagnie du 3e bataillon à une mission en Gambie, pour le compte des Nations unies, ainsi que les patrouilles conjointes organisées avec les forces gambiennes pour prévenir les menaces transfrontalières et protéger les populations.

les menaces sécuritaires ne connaissent pas de frontières, a-t-il rappelé, soulignant ainsi l'importance d'une réponse concertée entre les pays voisins.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et militaires régionales, et a été marquée par un défilé militaire, une visite des différentes unités des forces armées présentes dans la zone militaire numéro 3 et un dépôt de gerbes de fleurs en hommage aux militaires tombés au service de la nation.