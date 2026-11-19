Ziguinchor — Le thème de la 22e édition de la Journée des forces armées, axé sur l'intégration sous-régionale et la sécurité collective, traduit "une réalité fondamentale de notre époque", selon laquelle les défis sécuritaires auxquels les Etats se trouvent confrontés dépassent les frontières, a déclaré, jeudi, le gouverneur de la région de Ziguinchor (sud), Mor Talla Tine.

"Les forces armées, acteurs de l'intégration sous-régionale et de la sécurité collective" a été choisi comme thème de l'édition 2026 de la Journée des forces armées.

Selon le gouverneur de Ziguinchor, ce thème "nous invite à porter notre attention et nos initiatives au-delà de nos frontières", en ce qu'il "traduit une réalité fondamentale de notre époque : les défis sécuritaires auxquels nos États sont confrontés dépassent les frontières".

Le terrorisme, l'extrémisme violent, la criminalité transnationale organisée, la piraterie maritime, les migrations irrégulières ainsi que les conséquences sécuritaires des changements climatiques constituent autant de défis qui appellent des réponses concertées, a-t-il fait observer.

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Mor Talla Tine, gouverneur de la région de Ziguinchor (sud)La commémoration de la Journée nationale des forces armées à Ziguinchor, autour du thème choisi cette année, "revêt une signification toute particulière", a-t-il souligné en présidant la cérémonie, en présence des autorités militaires, administratives et politiques régionales.

La région de Ziguinchor occupe "une position géographique singulière, au coeur d'un espace de voisinage où se rencontrent des populations unies par l'histoire, la culture, les échanges et de profondes solidarités humaines", a dit Mor Talla Tine.

"À proximité de la Gambie et de la Guinée-Bissau, la région de Ziguinchor illustre combien les enjeux de sécurité et de développement sont intimement liés aux dynamiques transfrontalières. Dans cette région ouverte sur l'océan atlantique, la lutte contre les migrations irrégulières constitue également un enjeu majeur de sécurité et de protection des populations", a soutenu M. Tine.

Le chef de l'exécutif régional a rappelé que le drame du bateau "'Le Joola", "rappelle avec une douloureuse acuité la nécessité d'une mobilisation commune constante", a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, dit-il les forces armées, notamment la Marine nationale, la Gendarmerie, la Police, aux côtés des autres services compétents de l'État, jouent un rôle essentiel dans la surveillance des espaces maritimes, la prévention des départs irréguliers et la sauvegarde des vies humaines.

Il a félicité les forces de défense et de sécurité pour les résultats obtenus dans ce sens, les invitant à maintenir la vigilance en menant "une traque sans relâche" contre les organisateurs de ces voyages périlleux.

La cérémonie a été marquée par un défilé des plusieurs éléments des FDS, en présence de Khady Anna Diatta et d'Elisabeth Diatta, récemment médaillées d'or en lutte olympique aux derniers Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.