Matam — La coopération entre les forces de défense et de sécurité (FDS) sénégalaises et mauritaniennes, à travers notamment des patrouilles conjointes le long du fleuve Sénégal, est une illustration du thème de la Journée des forces armées 2026, axé sur l'intégration sous-régionale et la sécurité collective, a souligné, jeudi, l'adjoint au gouverneur de Matam (nord) chargé du développement, Tafsir Baba Anne.

"Forces armées, vecteurs de l'intégration sous-régionale et de la sécurité collective", est le thème retenu pour l'édition de cette année de la Journée nationale des forces armées, célébrée le 19 novembre de chaque année sur l'ensemble du territoire national.

À Matam, cette orientation trouve une illustration dans la collaboration entre les forces de défense et de sécurité des deux pays voisins, qui partagent une frontière naturelle matérialisée par le fleuve Sénégal.

"Récemment, nous avons participé à une patrouille conjointe entre les FDS de Matam et celles de l'autre côté, en Mauritanie, pour montrer qu'il y ait une collaboration entre les deux forces armées afin de sécuriser cette frontière que nous partageons", a indiqué M. Anne.

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Il a également relevé une synergie d'actions entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, l'armée, la gendarmerie, la police et les autres corps, dans la protection des personnes et des biens.

Cette coopération revêt, selon lui, une importance particulière dans un contexte sous-régional marqué par la montée de l'extrémisme violent et la présence de groupes armés.

Selon l'adjoint au gouverneur de Matam, les forces de défense et de sécurité déployées dans la région de Matam sont suffisamment outillées et formées pour faire face aux défis sécuritaires, en coordination avec leurs homologues mauritaniens.

Il a, dans le même temps, lancé un appel à la vigilance et à la collaboration des populations, estimant que leur implication est indispensable pour permettre aux services de sécurité d'anticiper les menaces.

"Dénoncer certains groupes ou signaler des personnes suspectes permettra aux FDS d'anticiper et d'agir à temps pour éviter tout risque", a insisté Tafsir Baba Anne, en marge de cette cérémonie marquée par une revue des troupes, des visites de stands, un dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des disparus et un défilé militaire.

Il a salué la qualité de l'organisation de la cérémonie, conduite sous le leadership du commandant de la place d'armes de Matam, le commandant Diallo.

L'adjoint au gouverneur de Matam a également rappelé que cette célébration, traditionnellement organisée le 10 novembre, a été reportée au 19 novembre cette année en raison de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Pour M. Anne, la mobilisation des différentes composantes des forces de défense et de sécurité témoigne de leur contribution à la cohésion sociale, à la protection des populations et à la défense du territoire national.