Dakar — L'équipe nationale de Beach soccer va affronter celle de Malawi, vendredi et dimanche, dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la discipline, qui démarre le 28 novembre à Saly (Mbour, ouest), a-t-on appris auprès de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les deux rencontres sont prévues sur la plage de l'unité 15 des Parcelles Assainies de Dakar, indique la même source.

Le Sénégal détient le record du plus grand nombre de victoires dans cette compétition, avec 8 titres dont 5 d'affilée.

Le pays avait déjà accueilli la CAN de beach soccer en 2021.

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L'édition 2026 va réunir, une nouvelle fois, huit des principales nations de beach soccer du continent.

Huit nations seront en lice pour le titre continental et une qualification pour la Coupe du monde de Beach Soccer de la FIFA 2027.

Les 18 rencontres de la compétition se dérouleront du 28 novembre au 6 décembre 2026 à Saly.

Pays hôte et tenant du titre, le Sénégal lancera sa campagne face au Ghana, le samedi 28 novembre à 16h30 (GMT).

Cette première journée sera précédée de l'opposition entre le Mozambique et l'Ouganda, programmée à 15h00.

Devant leur public, les Lions de la plage auront à coeur de conserver leur couronne face à une concurrence qui s'annonce relevée.

À l'issue du tirage au sort final, le Sénégal a été placé dans le groupe A, aux côtés du Mozambique, de l'Ouganda et du Ghana.

Le groupe B est composé de la Mauritanie, du Maroc, du Malawi et de l'Angola.

Finaliste de la précédente édition, la Mauritanie débutera son parcours face à l'Angola, le dimanche 29 novembre à 15h00.

Le Maroc fera ensuite son entrée en lice contre le Malawi à 16h30.

La phase de groupes s'achèvera le 2 décembre.

Les deux premières équipes de chaque groupe décrocheront leur qualification pour les demi-finales, prévues le vendredi 4 décembre.

La petite finale et la finale se disputeront quant à elles le dimanche 6 décembre.

Cette édition de la CAN de Beach Soccer servira également de compétition qualificative africaine pour la Coupe du monde de Beach Soccer de la FIFA 2027.

Les deux finalistes représenteront ainsi le continent lors du rendez-vous mondial.