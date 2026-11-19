Dakar — La Confédération africaine de football (CAF), en collaboration avec le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, les trois pays hôtes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, a dévoilé ce jeudi le logo officiel de la compétition continentale.

Le nouveau logo a été présenté simultanément dans les trois pays hôtes, une cérémonie représentant une étape majeure dans les préparatifs de la CAN 2027.

Selon la CAF, le logo "puise son inspiration dans le bouclier traditionnel d'Afrique de l'Est, symbole intemporel d'identité, de protection, de fierté et d'appartenance, profondément ancré dans le patrimoine de la région depuis plusieurs générations".

Elle souligne que le bouclier "incarne tout particulièrement l'unité, puisqu'il figure sur les armoiries nationales des trois pays hôtes".

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Il témoigne ainsi de l'histoire et des traditions communes qui rapprochent les peuples du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda, ajoute la même source.

Le coup d'envoi de la plus grande compétition sportive du continent est prévu le 19 juin 2027.

Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali et le Maroc ont officiellement validé, mardi, leur qualification pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, rejoignant ainsi le Sénégal, premier pays à s'être qualifié sur le terrain à l'issue de la quatrième journée des éliminatoires.

Vainqueurs du Soudan (4-2), lundi, les Lions du Sénégal (10 points) ont été les premiers à composter leur billet pour la phase finale continentale dans le groupe J, grâce à la victoire du Mozambique sur la pelouse de l'Éthiopie (1-0), plus tôt dans la journée de mardi.