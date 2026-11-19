Saint-Louis — Une contre-Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP) s'est tenue, mercredi, à Saint-Louis, alors que les travaux de la COP31 se poursuivent à Antalya, en Turquie, a constaté l'APS.

Ouvert le 9 novembre, le sommet mondial annuel de l'ONU sur le climat prend officiellement fin, vendredi à Antaliya.

"Nous avons décidé de tenir des activités en parallèle de la COP31 qui se déroule actuellement à Antalya, en Turquie pour être à l'écoute des préoccupations climatiques des communautés", a expliqué la directrice des partenariats de l'ONG Lumière Synergie pour le Développement (LSD), Aby Dia.

"Cette rencontre nous a permis d'être à l'écoute des communautés, surtout des femmes, par rapport à leurs revendications et aux alternatives qu'elles proposent pour faire face à cette crise climatique qui touche surtout les pays du Sud", a-t-elle ajouté en marge de cette rencontre tenue à la plage de "Goxu Mbadj".

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Mme Dia a invité lors de cet événement les décideurs à mettre en place des solutions concrètes et à soutenir les alternatives locales en faveur d'une justice climatique.

Elle a également suggéré l'adoption de mesures pragmatiques devant permettre aux pays du Sud de mieux faire face aux effets de la crise climatique.

La transformatrice de produits halieutiques, Fama Sarr a, de son côté, salué la tenue de cette initiative qui ambitionne aussi d'accompagner les communautés impactées par les changements climatiques.

D'après un document de presse, cet événement vise en outre à transformer les revendications locales des communautés du delta du Saloum, de Bargny et de Saint-Louis, entre autres, en un plaidoyer continental puissant face au changement climatique.