Le Tokyo 8 fait son entrée dans le monde agricole et de la reforestation à Madagascar. Better Earth et Agrikola ont signé hier un protocole d'accord pour tester ce biostimulant microbien développé au Japon sur des sites pilotes à Moramanga et Andasibe. Les résultats de cette expérimentation, attendus au printemps 2027, pourraient ouvrir des perspectives dans la reforestation et l'agriculture durable.

Véritable révolution

Cette initiative a le mérite de mettre en pratique des solutions innovantes pour améliorer la croissance des plants et renforcer les initiatives de reforestation à Madagascar. Produit désormais localement par Agrikola sur son site de production à Antsirabe, le Tokyo 8 pourrait, à terme, être déployé dans le monde agricole du pays. Ce partenariat vise à évaluer les effets de ce produit sur la production de jeunes plants et la plantation d'arbres. Les expérimentations seront menées dans les pépinières de Better Earth à Antananarivo et à Morarano Gare, ainsi que sur ses sites pilotes de Moramanga et d'Andasibe, dans la région d'Alaotra-Mangoro.

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Une véritable révolution quand on sait que, contrairement aux engrais conventionnels, le Tokyo 8 est présenté comme un activateur de la vie biologique du sol. « Il rassemble plus de 1 500 espèces de micro-organismes qui contribuent à enrichir le sol », a expliqué James Rakotomalala, fondateur associé d'Agrikola. Selon les représentants du fabricant japonais du Tokyo 8, les essais menés sur différentes cultures, notamment le riz en Indonésie et au Malawi, ont donné des résultats encourageants.

Résultats mesurables

Toutefois, son efficacité dans le domaine de la croissance des arbres reste à établir. C'est précisément l'objet de cette nouvelle expérimentation, dans laquelle Agrikola et Better Earth entendent privilégier une démarche fondée sur des résultats mesurables. Sur chaque site, des plants traités avec le Tokyo 8 seront comparés à des plants témoins cultivés dans des conditions similaires. Le suivi portera notamment sur le taux de survie, la croissance et l'état sanitaire des jeunes plants. La particularité du dispositif réside également dans l'implication des communautés locales.

Les membres des VOI (Vondron'Olona Ifotony), déjà chargés des visites hebdomadaires des plantations, participeront aux relevés et au suivi des résultats. Cette approche associe ainsi expérimentation technique et participation communautaire. Dans le cadre de cet accord, Agrikola assurera la fourniture du biostimulant, la formation et l'accompagnement technique, tandis que Better Earth mettra à disposition ses pépinières, ses parcelles et ses équipes de terrain. L'analyse des résultats est prévue au printemps 2027. Aucune décision commerciale ne sera prise avant cette évaluation.

Alaotra-Mangoro

Au-delà de la reforestation, cette initiative pourrait également présenter un intérêt pour les producteurs agricoles de la région d'Alaotra-Mangoro, l'un des principaux bassins rizicoles de Madagascar. Si les résultats des essais sont concluants, les deux partenaires envisagent d'étudier la distribution du Tokyo 8 dans cette région. Cette perspective reste toutefois conditionnée aux résultats des expérimentations en cours. « Dans cette expérimentation, notre objectif est de disposer de données concrètes sur l'apport réel du produit à la survie et au développement des plants », a expliqué Mirado Ravohitrarivo, directeur exécutif de Better Earth. Pour Agrikola, l'objectif est aussi d'évaluer le potentiel d'une nouvelle application de son biostimulant, au-delà des cultures agricoles traditionnelles. Bref, les résultats de cette expérimentation sont très attendus.