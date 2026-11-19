Une délégation conduite par Alain St. Ange, ambassadeur du Tourisme des Seychelles, accompagné de Pascal Viroleau, directeur général de l'Organisation des Îles Vanille, a effectué une mission de travail à Madagascar.

Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), l'Office Régional du Tourisme de Diégo-Suarez (ORTDS) et l'association Îles Vanille. L'objectif de cette coopération régionale est de renforcer la position de Madagascar dans l'offre touristique des Îles Vanille, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de promotion et de partenariats internationaux. Cette visite permet ainsi de valoriser la complémentarité des produits touristiques de la Grande île avec ceux des autres destinations de l'océan Indien, tout en favorisant les échanges entre les institutions et les professionnels du tourisme des pays membres.

Découvrir les richesses

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Des réunions de travail se sont tenues avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, les principaux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'avec la compagnie aérienne nationale Air Madagascar. Ces échanges ont permis de présenter le projet, de réaffirmer la place de Madagascar dans la dynamique touristique régionale et de mobiliser un appui institutionnel pour renforcer cette coopération. La délégation s'est ensuite rendue à Diégo-Suarez pour découvrir les richesses naturelles, culturelles et historiques de la région. Les parties prenantes envisagent en effet d'intégrer l'offre touristique du Grand Nord aux circuits combinés des Îles Vanille.

Destination combinée

Cette destination du Nord est notamment reconnue pour ses Tsingy Rouges, un site géologique hors du commun ; la Montagne des Français, qui abrite une biodiversité spécifique ; les Trois Baies, dont la baie de Sakalava, très prisée par les amateurs de kitesurf du monde entier ; ainsi que le village côtier de Ramena. La mer d'Émeraude constitue également l'un des joyaux de la région, sans oublier sa gastronomie locale, largement marquée par les produits de la mer, à l'instar des célèbres langoustes grillées. Une réunion stratégique, réunissant les autorités locales, les opérateurs touristiques, les partenaires institutionnels et l'ORTDS, a pour objet de concrétiser ce projet de coopération initié par l'ONTM. L'objectif est de promouvoir cette nouvelle destination combinée au sein des Îles Vanille tout en développant des partenariats avec les opérateurs émetteurs, les voyagistes et les distributeurs internationaux.