Le programme ASCENT mobilise 250 millions de dollars pour accélérer l'électrification de Madagascar. Le Gouvernement et la Banque mondiale instaurent une nouvelle approche : conditionner les financements aux résultats et renforcer la performance de la Jirama.

Le financement du secteur énergétique entre dans une nouvelle logique : chaque dollar engagé devra produire des résultats mesurables. Le programme ASCENT Madagascar, officiellement lancé hier à Antananarivo en présence du président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, mobilise 250 millions USD de la Banque mondiale. D'ici 2030, plus de 2,5 millions de personnes devraient bénéficier d'un meilleur accès à l'électricité et aux solutions de cuisson modernes. Le programme prévoit notamment 200 000 nouveaux branchements au réseau de la Jirama, 312 500 raccordements hors réseau et la diffusion de 1,5 million d'équipements de cuisson propres ou améliorés.

Il accompagnera également le développement de l'énergie solaire et la modernisation des installations existantes. L'ambition présidentielle est de porter le taux d'accès à l'électricité à 70% d'ici 2030, contre environ 30% actuellement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Financement sous conditions. La particularité d'ASCENT réside dans son mécanisme de financement, une première à Madagascar. Les décaissements seront désormais conditionnés à des résultats précis, mesurables et vérifiés indépendamment. Cette approche rejoint les orientations du ministère de l'Économie et des Finances. Lors du panel organisé après la cérémonie officielle, le ministre Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison a insisté sur la nécessité de rompre avec les dépenses publiques sans résultats tangibles. « Le temps des dépenses inutiles est révolu », a-t-il martelé, soulignant que la Refondation exige désormais des résultats pour chaque dépense engagée. Cette exigence concerne particulièrement la Jirama, dont le plan de redressement fait l'objet d'un suivi rapproché.

L'État continuera d'accompagner financièrement la compagnie nationale, mais ne pourra la subventionner indéfiniment. En contrepartie des financements accordés, des améliorations concrètes sont attendues en matière de maîtrise des coûts, de réduction des pertes et de performance financière.

Impacts

Pour Atou Seck, représentant du Groupe de la Banque mondiale à Madagascar, l'enjeu dépasse les montants mobilisés. Les investissements doivent se traduire par davantage de raccordements, une réduction des coupures et une électricité plus abordable pour les entreprises et les ménages. Il a notamment pointé les lenteurs d'exécution qui retardent les bénéfices des projets déjà financés. ASCENT entend précisément corriger ces insuffisances en responsabilisant davantage les institutions nationales.

La réduction du recours au gazole grâce au solaire figure également parmi les leviers d'économies attendus pour la Jirama. Une transformation dont la réussite dépendra autant de la mobilisation des financements que de leur utilisation efficace.