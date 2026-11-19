interview

Quels enjeux, quelles opportunités et quelles perspectives pour les relations économiques entre l'Afrique et les États-Unis ? À l'approche de l'U.S.-Africa Business Summit, durant sa tenue et au-delà, l'express donne la parole à des personnalités et à des acteurs clés pour décrypter les défis du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis et les perspectives qu'il ouvre, notamment pour Maurice.

Maurice accueillera pour la première fois l'U.S.-Africa Business Summit du 6 au 9 décembre. Que représente cet événement pour la place financière locale et quelle portée stratégique peut-on en attendre ?

La tenue de l'U.S.-Africa Business Summit constitue une opportunité stratégique pour notre pays et, plus particulièrement, pour notre centre financier international. Cet événement phare nous permet de renforcer notre visibilité auprès de la communauté internationale des investisseurs et de positionner davantage Maurice dans les flux d'investissements entre les États-Unis et le continent africain, dans les deux sens. Notre ambition est de consolider la position de Maurice comme plateforme de référence pour les investissements vers l'Afrique.

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Le sommet offre une occasion de démontrer que nous disposons non seulement d'un cadre juridictionnel adapté, mais également d'un écosystème capable d'accompagner les investisseurs dans leurs opérations transfrontalières. Pour Mauritius Finance, il s'agit aussi d'une opportunité très concrète de mettre en avant les produits, les services et l'expertise de nos membres auprès d'une communauté internationale d'investisseurs, notamment dans nos trois principaux domaines d'activité : les investissements transfrontaliers, les fonds d'investissement et la gestion de patrimoine, ainsi que l'ensemble des services professionnels qui y sont associés. C'est dans cette perspective que nous avons choisi de soutenir cet événement en tant que sponsor. Nous souhaitons que cette participation dépasse la simple visibilité institutionnelle et contribue à créer des relations d'affaires, des partenariats et de nouvelles opportunités pour les opérateurs de notre secteur.

Dans quelle mesure le pays est-il aujourd'hui réellement compétitif pour attirer les investisseurs internationaux souhaitant accéder aux marchés africains ?

Maurice dispose d'un savoir-faire dans l'accompagnement des investissements vers le continent africain qui s'est construit sur plusieurs décennies. C'est un avantage qu'il ne faut pas sous-estimer. Nos membres - sociétés de gestion, banques, cabinets juridiques, fiscaux et comptables - possèdent une connaissance approfondie des marchés africains, tout en maîtrisant les exigences et les attentes de la communauté internationale des investisseurs.

Cette double expertise est essentielle. Investir en Afrique nécessite de comprendre les réalités propres à chaque marché, qu'elles soient réglementaires, fiscales ou opérationnelles, mais également de pouvoir structurer les investissements conformément aux standards internationaux.

À cela s'ajoutent notre réseau étendu de 45 traités de non-double imposition (DTAAs) signés et 46 accords de protection des investissements (IPPAs), ainsi que la stabilité et la prévisibilité de notre environnement institutionnel. Ces éléments contribuent à la confiance des investisseurs et constituent des composantes essentielles de notre proposition de valeur.

Notre compétitivité repose donc sur la combinaison de plusieurs facteurs: une expérience éprouvée, une expertise professionnelle reconnue, un cadre juridique et réglementaire structuré et une capacité à accompagner les investisseurs dans leurs opérations sur plusieurs marchés. Nous devons continuer à capitaliser sur ces atouts, tout en veillant à ce que notre environnement demeure compétitif face aux autres juridictions.

Au-delà de la visibilité internationale, quelles retombées concrètes le secteur des services financiers peut-il espérer de ce sommet ? Peut-on s'attendre à de nouveaux partenariats, à des investissements ou à l'installation de nouvelles structures financières à Maurice ?

Les retombées que nous souhaitons voir émerger sont avant tout commerciales et économiques, notamment la création et la structuration de nouveaux fonds d'investissement domiciliés et gérés à partir de Maurice, ainsi que l'installation de sociétés internationales souhaitant établir leur siège régional ou centraliser leurs activités de gestion de trésorerie dans notre juridiction. Cette capacité repose sur une industrie déjà établie, avec plus de 1 000 fonds d'investissement et des actifs sous gestion dépassant les 80 milliards de dollars américains.

Nous anticipons également un intérêt accru pour les structures d'investissement destinées à faciliter les flux de capitaux entre les États-Unis et l'Afrique, dans les deux sens. La domiciliation de patrimoines constitue une autre opportunité, notamment auprès des investisseurs fortunés qui recherchent un environnement adapté à la structuration et à la gestion de leurs actifs.

Il faut toutefois distinguer les opportunités potentielles des résultats effectivement obtenus. Un sommet de cette envergure ne garantit pas, à lui seul, l'arrivée de nouveaux investissements ou l'établissement de nouvelles structures. Il crée néanmoins les conditions de dialogue et de visibilité nécessaires pour engager des discussions de haut niveau, nouer des partenariats et présenter les capacités de notre juridiction à des décideurs que nous n'aurions pas nécessairement l'occasion de rencontrer dans un autre contexte.

Notre responsabilité collective sera de transformer cette visibilité en relations durables et en activités concrètes pour notre centre financier.

Les États-Unis cherchent à renforcer leur présence économique sur le continent africain, notamment dans les secteurs stratégiques. Comment Maurice peut-elle se positionner pour capter une partie de ces investissements américains ?

Maurice peut jouer un rôle de plateforme de structuration et d'accompagnement pour les entreprises et les investisseurs américains qui souhaitent développer leurs activités sur le continent africain.

Concrètement, cela peut passer par la mise en place de structures d'investissement adaptées à leurs projets, mais également par l'installation de sièges régionaux et de centres de gestion de trésorerie à Maurice. Notre juridiction peut ainsi servir de point d'ancrage pour coordonner des opérations, gérer des investissements et accompagner le développement d'activités sur plusieurs marchés africains.

Il ne s'agit pas simplement d'attirer des structures de domiciliation. Nous devons être en mesure d'accueillir des fonctions économiques et financières substantielles : gestion régionale, financement intragroupe, trésorerie, cash pooling et autres activités de coordination des opérations internationales.

Pour y parvenir, nous devons continuer à valoriser notre expertise, notre réseau de prestataires spécialisés et notre connaissance du continent. Mais nous devons également veiller à maintenir un environnement fiscal et opérationnel suffisamment compétitif pour que les groupes internationaux choisissent non seulement d'y domicilier leurs structures, mais aussi d'y établir leurs activités et leurs fonctions régionales.

Quels secteurs présentent les opportunités les plus prometteuses pour Maurice dans le cadre de cette coopération ? Gestion de fonds, investissements transfrontaliers, fintech, assurance, services bancaires ou finance durable ?

Je ne limiterais pas les opportunités à un segment particulier. Tous ces secteurs peuvent bénéficier du renforcement des relations économiques et financières entre les États-Unis, Maurice et le continent africain.

La gestion de fonds et les investissements transfrontaliers offrent naturellement des perspectives importantes, compte tenu du rôle que Maurice peut jouer dans la structuration des flux de capitaux. Mais les services bancaires, la gestion de patrimoine, l'assurance, la fintech et la finance durable ont également leur place dans cette dynamique.

Ces activités sont complémentaires et participent à la richesse de notre écosystème financier. Les besoins des investisseurs internationaux évoluent : ils recherchent des solutions intégrées qui vont au-delà de la simple domiciliation d'une structure et qui peuvent couvrir la gestion des actifs, le financement, les opérations bancaires, la gestion des risques et les considérations liées à la durabilité.

Notre ambition doit donc être de proposer une gamme diversifiée de produits et de services, soutenue par des compétences spécialisées, afin de répondre à ces besoins. Le sommet doit précisément nous permettre de présenter cette diversité à la communauté internationale.

Quel message Maurice doit-elle envoyer aux investisseurs américains et africains lors de ce sommet ?

Le message doit être celui de la stabilité, de la prévisibilité et de la diversité des solutions que Maurice peut offrir aux investisseurs internationaux.

Les investisseurs recherchent des juridictions dans lesquelles ils peuvent structurer leurs opérations avec confiance, tout en ayant accès à des compétences et à des services spécialisés. Notre centre financier dispose d'un éventail de produits et de prestations destinés aussi bien aux investisseurs institutionnels qu'aux particuliers fortunés.

Notre proposition de valeur repose notamment sur notre capacité à accompagner les investisseurs dans la structuration de leurs opérations, à contribuer à l'atténuation des risques et à favoriser une meilleure optimisation des rendements.

Mais nous devons aussi être conscients que la confiance des investisseurs se construit dans la durée. Elle exige un cadre cohérent, une réglementation prévisible et une capacité constante à nous adapter aux évolutions des marchés internationaux. Le sommet est donc une occasion de rappeler ce que Maurice peut offrir, mais aussi de réaffirmer notre engagement à maintenir un environnement à la hauteur des attentes des investisseurs.

Maurice a entrepris plusieurs réformes pour moderniser son cadre financier et fiscal. Toutefois, certains dispositifs suscitent des préoccupations au sein de l'industrie. Quelles corrections vous semblent aujourd'hui nécessaires ?

Maurice a réalisé des avancées importantes dans la modernisation de son cadre réglementaire et la diversification de son offre de services financiers. L'introduction de structures telles que les Variable Capital Companies, ainsi que le développement du cadre relatif aux Virtual Asset and Initial Token Offering Services, témoignent de cette volonté d'adaptation.

Toutefois, l'innovation réglementaire ne suffit pas à elle seule à préserver notre compétitivité. Nous devons également veiller à ce que notre environnement fiscal demeure cohérent, prévisible et adapté aux réalités des investissements internationaux. C'est précisément sur ce terrain que certaines préoccupations méritent aujourd'hui l'attention des autorités.

Deux sujets méritent particulièrement notre attention.

Le premier concerne le Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), introduit dans le cadre du Pilier II de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Mauritius Finance a toujours préconisé une approche mesurée dans la mise en oeuvre du Pilier II, afin notamment d'éviter que Maurice ne subisse un désavantage concurrentiel en étant parmi les premières juridictions à appliquer ces règles, par rapport à ses principaux concurrents ainsi qu'aux juridictions d'origine et de destination des investissements. Le QDMTT a toutefois été mis en place. Il s'applique aux groupes d'entreprises multinationales concernés dont le chiffre d'affaires consolidé annuel atteint au moins 750 millions d'euros. Nous constatons déjà que certaines entreprises choisissent de quitter Maurice.

Les grandes économies elles-mêmes continuent d'évaluer les conséquences de ces nouvelles règles sur leur compétitivité. Les États-Unis, par exemple, n'ont pas intégré l'impôt minimum mondial du Pilier II de l'OCDE dans leur législation nationale. Les multinationales ayant leur siège aux États-Unis restent toutefois partiellement concernées par ce dispositif, à la suite d'un accord conclu au sein de l'OCDE.

Par ailleurs, la mise en oeuvre de l'impôt minimum mondial en Europe fait actuellement l'objet d'importants débats, notamment en raison de préoccupations liées à ses effets. Certains aspects de l'application du Pilier II par l'Union européenne (UE) font également l'objet d'un examen judiciaire, une affaire toujours en cours devant la Cour de justice de l'UE. Dans ce contexte, comment Maurice peut-elle attirer de grandes entreprises multinationales ayant leur siège aux États-Unis, alors qu'elle applique un dispositif fiscal qui n'est pas une exigence universelle imposée par l'OCDE à l'ensemble des juridictions ?

Le second sujet concerne la Corporate Climate Responsibility Levy. La restriction à l'utilisation des crédits d'impôt étrangers pour compenser cette contribution peut entraîner une charge supplémentaire de 2 % sur des revenus qui ont déjà été imposés à l'étranger. L'enjeu est loin d'être marginal : plus de 50 % des Global Business Companies sont des structures de détention d'investissements qui perçoivent des dividendes de source étrangère.

C'est une préoccupation concrète pour notre secteur; dans certains cas, les investisseurs peuvent se retrouver à payer un impôt dans le pays où leurs revenus sont générés, puis une contribution supplémentaire à Maurice, sans pouvoir déduire l'impôt déjà acquitté.

Cette question est particulièrement importante dans le cadre de la stratégie de Maurice en Afrique, où les retenues à la source peuvent être élevées et où Maurice n'a pas encore conclu des traités fiscaux avec tous les pays concernés.

Nous avons soumis ces préoccupations aux autorités et souhaitons poursuivre les échanges dans un esprit constructif. Notre objectif est de faire en sorte que les mesures fiscales adoptées servent les ambitions économiques du pays sans créer, involontairement, de nouveaux obstacles pour les opérateurs.

La compétitivité de Maurice dépend aussi de sa capacité à écouter son industrie et à apporter des réponses pragmatiques aux difficultés qu'elle rencontre.