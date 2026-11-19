Au total, 10 225 candidats aux examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) ont été concernés par l'annulation des épreuves prévues le 13 octobre, à la suite des troubles sociaux survenus dans la soirée du 12 octobre. Répondant à une question parlementaire du député Ashley Ramdass, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a expliqué que Cambridge International Education avait finalement opté pour le recours aux assessed grades afin d'établir les résultats des candidats concernés.

Dans le détail, 3 342 candidats au SC, répartis dans 126 centres d'examen, et 6 883 candidats au HSC, dans 86centres, n'ont pu prendre part aux épreuves programmées ce jour-là. Face à la situation sécuritaire qui prévalait, la décision de suspendre les examens et de fermer les établissements scolaires a été prise le 12 octobre vers 23h15, après consultation des différentes autorités. L'objectif était avant tout de protéger les élèves, le personnel enseignant et non enseignant, tout en apaisant les inquiétudes des parents.

Le ministre a précisé que Cambridge International Education avait été informé verbalement et par SMS dès 23 h 41 le 12 octobre, puis officiellement par courriel le lendemain. Une réunion en ligne de haut niveau s'est tenue le 13 octobre entre le ministère, le Mauritius Examinations Syndicate (MES) et Cambridge, sous la présidence de Mahend Gungapersad. Le MES avait alors proposé le recours à des sujets de remplacement, dont les coûts auraient été pris en charge par le ministère et le MES. Toutefois, dès le 14 octobre, Cambridge a fait savoir que les épreuves manquées ne pourraient être reprogrammées. Les mêmes sujets ayant déjà été administrés dans d'autres régions du monde, leur remplacement aurait posé des difficultés sur le plan de l'organisation et de la confidentialité des examens.

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Une nouvelle réunion, organisée le 21 octobre, n'a pas permis de faire évoluer cette position. Cambridge a notamment évoqué les contraintes liées à la préparation de nouveaux sujets, à la mise en place de panels supplémentaires de correction et de standardisation, ainsi qu'au respect du calendrier international de notation.

En conséquence, les candidats concernés recevront leurs résultats sur la base de la méthodologie des assessed grades. Celle-ci permet de calculer une note évaluée pour une épreuve manquée et d'attribuer un résultat complet dans la matière concernée, même lorsqu'un candidat n'a pu prendre part à l'une des composantes de l'examen.

Selon le ministre, ce mécanisme vise à garantir que les candidats mauriciens ne soient ni avantagés ni pénalisés par rapport aux candidats internationaux ayant pris part aux épreuves. Cambridge dispose d'un système éprouvé pour établir ces notes, qui repose sur des procédures reconnues à l'échelle internationale et préserve l'intégrité des qualifications.

Mahend Gungapersad a également rappelé que cette méthodologie avait déjà été utilisée en2021, après l'annulation des examens SC et HSC prévus le 28 avril de cette année-là. Cambridge avait alors assuré que les candidats seraient traités équitablement, conformément à ses procédures établies.

Vers une révision de l'accord avec Cambridge

Au-delà de la gestion de cet épisode, le ministre a annoncé que son ministère avait engagé des démarches pour revoir l'accord existant entre le MES et Cambridge International Education. Le dernier accord remonte au 17 avril 2024 et avait été signé par l'ancienne directrice du MES, et Rod Smith, représentant Cambridge. Les amendements envisagés devraient notamment prévoir la possibilité de recourir à des sujets d'examen de remplacement, de reprogrammer certaines épreuves en cas de circonstances exceptionnelles et de disposer de sujets spécifiquement conçus pour Maurice. Cette révision vise ainsi à mieux préparer le pays à faire face à d'éventuelles situations de crise, afin d'éviter que les candidats ne se retrouvent à nouveau dans une telle incertitude.