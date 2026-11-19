Luanda — Les ministres des Relations Extérieures de l'Angola, Tété António, et des Affaires Étrangères de la Norvège, Espen Barth Eide, ont tenu mercredi, à Oslo, des consultations politiques afin d'évoquer la coopération bilatérale et les questions d'actualité internationale.

Cette rencontre s'est déroulée en marge de la 23e réunion ministérielle Afrique-Pays nordiques, prévue jeudi dans la capitale norvégienne, et a rassemblé des délégations des deux pays. Selon un communiqué du ministère des Relations Extérieures, les deux ministres ont abordé des sujets d'intérêt commun, en particulier la coopération bilatérale, l'agenda politique international et la coordination dans le cadre multilatéral.

Au cours de ces consultations, Téte António a fait part de la volonté du Gouvernement angolais d'attirer davantage d'investissements norvégiens en Angola, notamment dans des secteurs autres que l'industrie pétrolière, susceptibles de dynamiser la transformation industrielle et la création d'emplois.

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Le gouvernant a également souligné les opportunités d'investissement liées au Corridor de Lobito, ainsi que la capacité de production d'électricité du pays et les possibilités de coopération dans le transport de l'énergie. À cette occasion, il a également sollicité le soutien de la Norvège à la candidature de l'ambassadrice Josefa Sacko au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Toujours dans le cadre de son programme de travail à Oslo, Téte António a participé à un déjeuner offert par le ministre norvégien du Développement international, Åsmund Grøver Aukrust.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et la Norvège ont été établies le 31 octobre 1977, et cette dernière a ouvert une ambassade résidente à Luanda en 1998. Depuis lors, les deux États ont développé un partenariat dans les domaines politique, économique et commercial, avec un accent particulier sur les secteurs pétrolier, gazier et de la pêche.

Dans le domaine de la pêche, la coopération remonte aux années 1980, avec la participation de l'Angola au Programme Nansen, une initiative qui a renforcé la recherche sur les ressources marines, la formation de spécialistes et les connaissances scientifiques sur les ressources halieutiques nationales.

Ce partenariat couvre également des domaines tels que l'agriculture, la logistique, la gestion durable des ressources naturelles et la formation universitaire.

En novembre 2022, le président de la République, João Lourenço, a effectué une visite officielle en Norvège, considérée comme une étape importante dans l'approfondissement des relations bilatérales, abordant de nouvelles perspectives d'investissement et la diversification économique.

Les deux pays poursuivent également des initiatives de coopération dans les domaines des droits de l'homme, de la recherche scientifique et de la transparence dans la gestion des ressources naturelles.